Megdöbbentő, migránsokról szóló felvétel terjed a világhálón - videó

Újabb megdöbbentő videó terjed az interneten, amely jól mutatja, hogy a spanyol partoknál egyre komolyabb gondot okoz a bevándorlás. Pénteken egy homokos strandnál ért partot egy gumicsónak, amely legalább 30 illegális bevándorlót hozott Európába. Mindannyian férfiak, illetve fiatal fiúk voltak. Egy másik hajóról hosszan fotózták és videózták a bevándorlókat, de látszólag senki nem próbálta megakadályozni, hogy partot érjenek. Aztán a part menti erdőben néhány pillanat alatt eltűntek, bejutva az Európai Unióba –Az illegális bevándorlók ez alkalommal nem a megszokott helyen, egy kikötőben értek partot Spanyolországban, hanem a fürdőzők között, egy strandon kötöttek ki. A migránsok, ahogy szárazföldet értek, azonnal rohanni kezdtek a hatóságok elől. Amilyen gyorsan csak tudtak elfutottak a strandolók között, majd a közeli erdő felé vették az irányt.Spanyolországba az elmúlt napokban folyamatosan érkeztek illegális bevándorlók. Számuk csak a múlt héten meghaladta a kétezret. Nagy részük, több mint hatszázan az észak-afrikai spanyol városon, Ceután keresztül szökött be az országba, a határt védő szöges kerítésen átjutva.Szakértők szerint a migránsok korábban soha nem látott szervezettséggel és technikai felszereltséggel orstromolták meg a határt. Maró anyaggal támadtak a rendőrökre, különböző szerszámokat is előkészítettek a kerítés bontásához.A migránsoknak azonban, hiába sikerült bejutniuk spanyol területre, egyelőre Afrikában rekedtek. A hatóságok ugyanis nem szállították őket tovább Európába, hanem, egy használaton kívüli lovardában helyezték el őket. Közben az utánpótlás továbbra is folyamatosan érkezik. Szakértők szerint az elkövetkező években több 10 millióan indulhatnak el Afrika felől Európába.A migránsok még mindig elérik a magyar határzárat is. Itthon csak a hétvégén 19 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök. Mindannyiukat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.Minden európai országnak joga van megvédeni keresztény kultúráját, a hagyományos családmodellt, és jogában áll elutasítani a bevándorlást –. A miniszterelnök előadásában úgy fogalmazott, a jövő évi európai parlamenti választás egyetlen közös komoly európai kérdésről, a bevándorlásról fog szólni., hogy ha a tömeges illegális bevándorlás folytatódik, a nemzetállamok védekezése erősödni fog. Bakondi György úgy fogalmazott, ezáltal számottevően megváltozhat az eddig folytatott migrációs politika, így Európa kultúráját, múltját, jelenét és jövőjét még időben meg lehet menteni.