Megemlékezést tartottak a manchesteri robbantás első évfordulóján

Megemlékezéseket tartottak Nagy-Britanniában kedden, a tavaly májusi manchesteri öngyilkos merénylet első évfordulóján.



A merényletet 2017. május 22-én, Ariana Grande amerikai énekesnő popkoncertje után követte el az észak-angliai nagyváros 21 ezer fős rendezvénycsarnokában, a Manchester Arenában a 22 éves Salman Abedi, aki nagy erejű pokolgépet robbantott fel az előadásról távozó tömeg közepén. A merényletben 22-en meghaltak, köztük hét gyermek. A legfiatalabb áldozat egy nyolcéves kislány volt.



A sérültek számáról máig sincs pontos adat, de a Scotland Yard legutóbbi becslése szerint valószínűleg meghaladta a nyolcszázat. Közülük 117-en szorultak kórházi ellátásra.



Ez volt a legsúlyosabb merénylet Nagy-Britanniában a 2005 júliusában elkövetett londoni merényletsorozat óta. Abban a támadásban négy öngyilkos merénylő robbantott fel három londoni metrószerelvényt és egy városi buszt, 52 utast megölve és több mint hétszázat megsebesítve.



A tavaly májusi manchesteri merénylet után a brit hatóságok néhány napra a legmagasabb, kritikus szintre emelték a nagy-britanniai terrorellenes készültséget. A kritikus riasztási szint elrendelése lehetővé tette, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket a hadsereg alakulataival egészítsék ki. A legmagasabb készültségi fokozat hatályának idején hozzávetőleg ezer katona segítette a rendőri járőrözést.



Kedden, a merénylet első évfordulóján a központi megemlékező szertartást a manchesteri székesegyházban tartották David Walker, Manchester anglikán püspöke vezetésével.



Jelen volt Theresa May brit miniszterelnök és Vilmos, Cambridge hercege, a brit trón majdani várományosa, aki bibliai idézet felolvasásával tisztelgett az áldozatok emléke előtt.



Theresa May a nagyváros délutáni lapja, a Manchester Evening News által közölt keddi írásában "undort keltő gyáva cselekedetnek" nevezte az egy évvel ezelőtti merényletet. A kormányfő szerint a terrortámadás a brit értékek és a brit életforma ellen irányult, azzal a céllal, hogy megtörje a britek eltökéltségét és megossza őket, ez a kísérlet azonban kudarcba fulladt.



Ariana Grande énekesnő, aki nem egészen két héttel a merénylet után visszatért Manchesterbe, és ingyenes koncertet adott a terrortámadás túlélőinek, keddi Twitter-üzenetében szeretetéről biztosította a manchesterieket, és arról, hogy minden nap gondol rájuk.



A manchesteri szertartás közben, kedd délután országszerte egyperces csenddel emlékeztek meg az évfordulóról. A brit nagyvárosok utcáin százezrek álltak meg és tisztelegtek néma főhajtással. Ugyanígy tettek a londoni alsóház képviselői is, felfüggesztve vitanapjukat.



A merénylet körülményeiről készített vizsgálati jelentés szerint az elkövetőt, a líbiai származású, de nagy-britanniai születésű Salman Abedit 2014 nyara és 2015 októbere között a brit belső elhárítás (MI5) figyelte. A szolgálat kapott is hírszerzési adatokat Abediről, de úgy ítélte meg, hogy ezek az információk nem kötődnek terrortevékenységhez.



A vizsgálati jelentés szerint azonban visszatekintve már látszik, hogy ezek az adatok "nagy jelentőségűek" voltak a manchesteri merénylet szempontjából, és "a körülmények szerencsésebb alakulása esetén" a támadás megakadályozható lett volna.