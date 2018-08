Megérkezett Vallettába az Aquarius mentőhajó

Megérkezett Vallettába szerda délután az Aquarius mentőhajó fedélzetén 141 migránssal, azt követően, hogy öt napig vesztegelt a Földközi-tengeren, miután több kikötő is megtagadta fogadását.



Az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezetek által fenntartott hajó utasait végül Franciaország, Németország, Spanyolország, Portugália és Luxemburg fogadja be.



A máltai kormány a megegyezést követően engedélyezte, hogy az Aquarius kikössön Vallettában. A mentőhajó helyi idő szerint délután két óra körül vetett horgonyt a máltai fővárosban. Az SOS Méditerranée bejelentette, hogy az Aquarius - utasai partra szállása után - újra nekivág a tengernek. A migránsokat először orvosi ellenőrzésnek vetik alá, majd egy fogadóközpontba szállítják őket. Ezt követően útnak indulnak a befogadó országok felé.



Az Orvosok Határok Nélkül közleményében megkönnyebbülésének adott hangot, hogy biztonságos helyet sikerült találni a 141 embernek, akiket pénteken mentettek ki a Földközi-tengerből. Az Aquarius utasainak többsége szomáliai és eritreai állampolgár, így jó esélyük van arra, hogy menedéket kapjanak Európában.



A migránsok között két terhes nő és 73 gyerek van. A gyerekek közül ketten kétévesnél kisebbek, 67-en pedig felnőtt kísérő nélkül vágtak neki a veszélyes útnak.



Európai uniós tisztségviselők és aktivisták egy keretrendszer kidolgozását sürgették a földközi-tengeri migráció problémájának kezelése érdekében.



"Nem támaszkodhatunk eseti válaszokra, fenntartható megoldásokra van szükségünk" - hangsúlyozta ugyanakkor Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős EU-biztos. "Nem csak egy vagy néhány tagállam felelőssége ez, hanem az egész Európai Unióé" - tette hozzá.



Az elmúlt napokban Spanyolország, Tunézia és Málta is megtagadta, hogy fogadja az Aquariust, amelynek utasai Líbiából kiindulva vágtak neki a Földközi-tengernek. Málta azzal érvelt, hogy ezért a közelebb található Líbiának, Tunéziának vagy Olaszországnak kellene befogadnia őket.