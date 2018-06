Megerősítették a boszniai határ védelmét

A határőrök mellett rendőrök is védik szerdától Bosznia-Hercegovina keleti határait annak érdekében, hogy megfékezzék az országba érkező illegális bevándorlókat - közölte a honlapján a Nezavisne Novine című boszniai napilap.



A határőrség beszámolója szerint az utóbbi időszakban megnőtt a migrációs nyomás a Szerbiával és a Montenegróval közös határszakaszon, ám a legtöbb illegális határátlépést megakadályozták. A védett szakaszokon újabbnál újabb útvonalakon próbálkoznak a migránsok, egyre többen igyekeznek az erdőkön, a folyókon és a nehezen megközelíthető helyeken keresztül bejutni az országba, hogy onnan Horvátországba és az Európai Unió más tagállamaiba menjenek tovább.



A jobb védelem érdekében ezért szerdától a határőrséget az ország többségében szerbek lakta részének, a boszniai Szerb Köztársaságnak a 60 rendőre is segíti.



Dragan Mektic belügyminiszter szerint jelenleg körülbelül 2500 migráns tartózkodik az országban, az év eleje óta azonban több mint 6500-an lépték át a határt illegálisan, vagyis körülbelül négyezren tovább tudtak menni Horvátország felé.



Hozzátette: még legalább ötszáz határőrre lenne szükség ahhoz, hogy hatékonyan védhessék az országot, ám erre nincs a kormánynak pénze, így külföldi segítségre szorul.



Mint mondta: az illegális bevándorlás nemcsak Boszniát érinti, a környező országokban is magas a migránsok száma, beszámolója szerint jelenleg Szerbiában például hatezren tartózkodnak, akik arra várnak, hogy átkelhessenek Boszniába. A szerb adatok szerint viszont csak valamivel több mint háromezer migráns van a nyugat-balkáni országban.



A szerb sajtó beszámolói szerint egy tízfős migránscsoport vízbe borult a Drina folyón, amikor megkíséreltek Szerbiából Boszniába jutni. Senkinek nem esett baja, végül pedig a szerb határőrség elfogta őket.