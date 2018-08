Megfékezték a Berlin közelében pusztító erdőtüzet - Fotók

Megfékezték pénteken a Berlin közelében pusztító erdőtüzet, amelynek füstje elérte a német főváros területét.A lángok terjedését sikerült megállítani, és sikerült ellenőrzés alá vonni a tűz martalékává lett terület nagy részét - nyilatkozott Karl-Heinz Schröter, a Berlin körül elterülő Brandenburg tartomány belügyminisztere.Az erdőtűz csütörtökön keletkezett, a fővárostól délnyugatra nagyjából 50 kilométerre, a Jüteborg nevű kisváros térségében. Péntek reggelre már 400 hektáron, egy 530 futballpálya nagyságú területen pusztított.A lángok megfékezésén 600-an dolgoznak, a tűzoltókat a katasztrófavédelem, a német hadsereg (Bundeswehr) és a szövetségi rendőrség is támogatja, helikoptereket és vízágyúkat is bevetettek.Az oltás a lakosságot fenyegető közvetlen veszély elhárítása után is még sokáig tarthat, az utolsó tűzfészkek kioltásáig több nap telhet el - mondta a miniszter.A munkát nehezíti, hogy a talajban jelentős mennyiségben vannak második világháborús gránátok és bombák, már több robbanás is történt - jelentette a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság, amely szerint a katasztrófának nincs sérültje.A tűz miatt csütörtökön kiürítettek három községet, több mint 500 embernek kellett elhagyni az otthonát.A füst péntekre virradóra elérte Berlint, de délelőtt megfordult a szél és így megszűnt az égett szag.Németország több régióját hónapok óta aszály sújtja, Berlinben és Brandenburgban április óta nem hullott számottevő csapadék.

Korábban írtuk:

Erdőtűz pusztít Berlin közelében, a füstfelhő péntek reggelre elérte a német főváros területét. A hatóságok azt kérik a berliniektől, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat. Az égett fa szaga városszerte érezhető.

A tűz csütörtökön ütött ki Berlintől nagyjából 50 kilométerre délnyugatra, a Jüteborg nevű kisváros térségében. Három községet kiürítettek, több mint 500 embernek kellett elhagyni az otthonát.Az erdőtűz egész éjszaka terjedt, péntek reggelre már 400 hektáron, egy 530 futballpálya nagyságú területen pusztított.A lángok megfékezésén 450-en dolgoznak, a tűzoltók mellett katasztrófavédelmi szakemberek és katonai egységek is. Növényzet nélküli sávokat igyekeznek kialakítani földmunkagépekkel, hogy megállítsák a tűz terjedését.A munkát nehezíti, hogy a talajban jelentős mennyiségben vannak második világháborús gránátok és bombák, már több robbanás is történt - jelentette a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság, amely szerint a katasztrófának nincs sérültje.Németország több régióját hónapok óta aszály sújtja, Berlinben és a főváros körül elterülő Brandenburg tartományban - ahol az erdőtűz keletkezett - április óta nem hullott számottevő csapadék.