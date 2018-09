Megfoszthatják a Svéd Akadémiát az irodalmi Nobel-díj odaítélésének jogától

Amennyiben a dolgok továbbra is így folytatódnak és nem sikerül visszanyerniük a közbizalmat, akkor kénytelenek leszünk drasztikus lépéseket tenni"

Amennyiben a Svéd Akadémia nem tesz további intézkedéseket a szexuális zaklatási és összeférhetetlenségi botrányban megcsorbult hírnevének helyreállítása érdekében, akkor a Nobel-alapítvány megfoszthatja a testületet az irodalmi Nobel-díjas odaítélésének jogától - mondta pénteken Lars Heikensten, a Nobel-alapítvány igazgatója a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.- fogalmazott Heikensten, aki igazgatóként a Nobel-díjak "tekintélyéért" felelős. Hozzátette, az egyik ilyen lépés lehet, hogy más intézményekre bízzák az irodalmi Nobel-díj odaítélésének feladatát.A Svéd Akadémia májusban jelentette be, hogy idén nem ítélik oda az irodalmi Nobel-díjat, mert megrendült a közbizalom a szexuális zaklatási és összeférhetetlenségi botrányba keveredett testület iránt.A tagokat erősen megosztotta, amikor nem sikerült kizárniuk Katarina Frostensont, az akadémia egyik tagját. Vele szemben az a vád merült fel, hogy megszegte az összeférhetetlenség szabályait, mivel nem jelentette be, hogy férjével együtt társtulajdonosa egy olyan vállalkozásnak, amely korábban az akadémiától kapott pénzügyi forrásokat.Férjét, Jean-Claude Arnault-t 18 nő vádolta meg azzal, hogy molesztálta őket, visszaélt helyzetével és megengedhetetlenül viselkedett velük. A férfi tagadja a vádakat. Egy svéd ügyész a hét elején három év börtönbüntetést kért Arnault-ra. Az ügyben a napokban születhet ítélet.Heikensten szerint a testület részéről az első pozitív lépés az volt, hogy újragondolta irányelveit, beleértve az új tagok felvételére, valamint a régiek esetleges kizárására vonatkozó előírásokat. Az igazgató hangoztatta, hogy a díj odaítélésében közvetlenül részt vevő bizottsági tagoknak olyan embereknek kell lenniük, akik valóban alkalmasak a feladatra és nem érintettek negatívan mindabban, ami történt.Heikensten ugyanakkor hangsúlyozta, bár az akadémia megtette az első lépést a helyes irányba, még hosszú út áll előtte.A testület egy része lemondott és több másik tag, köztük Arnault felesége sem vesz már részt az akadémia munkájában a botrány miatt. Az igazgató úgy vélte, jó lenne, ha még többen leköszönnének, de ezzel kapcsolatban nem bocsátkozott részletekbe.Heikensten azt is kilátásba helyezte, hogy, ha nem áll helyre az akadémiába vetett bizalom, akkor elhalaszthatják az irodalmi Nobel-díj 2019. évi átadását is. "Nagyon reméljük, hogy a Svéd Akadémia képes lesz odaítélni a díjat 2019-ben, és mindnyájan keményen dolgozunk azért, hogy ez így legyen. Azonban, ha a problémákat nem képesek mielőbb megoldani, akkor nagy valószínűség szerint ismét halasztanunk kell, ami rendkívül szerencsétlen helyzet lenne" - fűzte hozzá.