Megfosztották orosz állampolgárságától a szentpétervári robbantót

Az orosz belügyminisztérium megfosztotta Akbarzson Dzsalilovot, a szentpétervári robbantásos merénylet elkövetőjét orosz állampolgárságától, azzal az indoklással, hogy az apja jogsértő módon jutott ahhoz, ezért tőle is megvonták útlevelét - jelentette be Irina Volk, a tárca szóvivője pénteken.



A szóvivő szerint egy szentpétervári bíróság megállapította, hogy az öngyilkos merénylő apja, A. K. Dzsalilov hamis adatokat közölve jutott 2009 júniusában orosz állampolgárságához. A törvényszéki döntés következményeként megvonták az állampolgárságot Akbarzson Dzsalilovtól is.



A szentpétervári metróban április 3-án elkövetett pokolgépes merényletben 15 ember halt meg, és további 102-en megsebesültek. A merénylettel összefüggésben az orosz hatóságok tíz embert vettek eddig őrizetbe. A feltételezett öngyilkos merénylő a 22 éves, orosz állampolgárságú, kirgizisztáni üzbég származású Akbarzson Dzsalilov volt.