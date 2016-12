Meghalt a 20. század egyik legnagyobb francia színésznője

Kilencvenhat évesen kedden elhunyt Michele Morgan, a 20. század egyik legnagyobb francia színésznője - tudatta családja a francia sajtóval.



A jelképekre mindig is sokat adó és ma is tökéletes eleganciájáról ismert színésznő Simone Renée Roussel néven 1920. február 29-én a Párizs közeli Neuilly-sur-Seine-ben egy négygyermekes család legidősebb gyermekeként született, és a normandiai Dieppe-ben nőtt fel. Tizennégy évesen Párizsban élő nagyanyjához szökött, mert mindenáron filmsztár szeretett volna lenni. A zöldszemű szőke szépség színházi leckéket vett, és az angolszász hangzású Michele Morgan művésznéven az 1930-as évek közepétől már kisebb szerepekben feltűnt a filmvásznon, majd harmadik filmjével, az 1938-ban készült Marcel Carné rendezte Ködös utak című alkotással vált híressé.



A Morgan művésznevet azért vette fel, mert úgy vélte, hogy az amerikai milliomos neve csak szerencsét hozhat neki, a Michele keresztnév pedig - mint mondta - jól illett a Morgan vezetéknévhez.



Hollywoodban a második világháború alatt és után nem tudta igazán megvetni a lábát - nem eléggé szexis, mondták róla. Alfred Hitchcocknak pedig a francia színésznő akcentusa nem tetszett. Házassága Bill Marshal amerikai színésszel és rendezővel - egyetlen gyermeke, az 1944-ben született Mike apjával - 1949-ben felbomlott.



Az ezután következő évtizedek nagysikerű filmek egész sorát hozták, köztük 1948-ban Alessandro Blasetti Fabioláját, amelyben Michele Morgan második férjével, az 1959-ben szerencsétlenség áldozatául esett Henry Vidallal együtt szerepelt. Filmjeiben feledhetetlen párost alkotott Jean Marais-val, akivel az 1992-93-as színházi évadban még fellépett Cocteau egyik darabjában.



Több mint hetven filmet forgatott, ő volt az első színésznő, aki a cannes-i filmfesztiválon 1946-ban elnyerte a legjobb női alakítás díját Jean Delannoy Elveszett boldogság című filmjében nyújtott alakításáért. 2001-ben végleg visszavonult a filmezéstől és a színpadtól, és csak a festészetnek élt.



A filmsztár a franciák körülrajongott kedvence volt, tíz alkalommal választották meg a legnépszerűbb francia színésznőnek. Rejtélyes, távolba néző, melankolikus tekintete miatt fiatalkorában gyakran hasonlították Greta Garbóhoz. A francia film legszebb szemének is nevezték.



Családja tájékoztatása szerint búcsúztatása egy gyászmise keretében pénteken lesz Neuilly-sur-Seine-ben, majd Párizsban helyezik örök nyugalomra.