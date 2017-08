Meghalt a barcelonai gázolás egy további sérültje

Belehalt sérüléseibe az augusztus 17-i barcelonai gázolásos merénylet egy további áldozata, egy 51 éves német nő - jelentették be vasárnap a spanyol egészségügyi hatóságok.Az asszony halálával 16-ra emelkedett a dzsihadista támadás áldozatainak a száma. További 24 ember még kórházban van a katalán városban. Közülük ötnek válságos az állapota.A 16 halott között hatan spanyolok, hárman olaszok, ketten portugálok, és egy-egy amerikai, kanadai, brit-ausztrál és német is van közöttük. A 24 kórházi ápoltból 20-at a Ramblas sétálóutcában gázoltak el, négyet Cambrils városban. Százezrek vonultak fel szombat este Barcelonában a terrorizmus ellen, a "Nem félek" jelszót skandálva . VI. Fülöp spanyol király, Mariano Rajoy miniszterelnök és Carles Puigemont, a katalán kormány feje is a menetben haladt sötét öltönyben, a második legnagyobb spanyol város színeit jelképező vörös, sárga és fehér rózsával. A rendőrség félmillióra becsülte a békemenetben résztvevők létszámát. A megmozdulásra fokozott biztonsági intézkedések között került sor.