Meghalt a dél-koreai színésznő, akit Kim Dzsong Il elraboltatott

Elhunyt Csoi Un Hi dél-koreai színésznő, akit a hetvenes évek végén az észak-koreai vezető, Kim Dzsong Il parancsára elraboltak és arra kényszerítettek, hogy észak-koreai filmekben szerepeljen.



A színésznő 91 évesen halt meg hétfőn egy dél-koreai kórházban. Filmrendező fia, Sin Jong Gjun közlése szerint édesanyja halála napján dialízisre érkezett a kórházba - számolt be róla a BBC News.



Csoi Un Hi a hatvanas-hetvenes évek híres filmcsillaga volt Dél-Koreában, mintegy 130 filmet forgatott férjével, Sin Szang Ok filmrendezővel, ám a hetvenes évek végére, amikor elrabolták, éppen leáldozóban volt a csillaga, addigra férjétől is elvált.



Néhány hónappal később Sin Szang Okot is foglyul ejtették. A párnak végül együtt sikerült megszabadulnia az észak-koreai rezsimtől.



Észak-Korea sohasem ismerte el, hogy elrabolta volna a filmes párt, a hivatalos indoklás szerint ők kerestek ott menedéket.



A Kim Dzsong Il produkció című könyvből kiderül, hogy Csoit a hetvenes évek végén állítólagos hongkongi üzletemberek rábeszélték, hogy utazzon Hongkongba, és alapítson filmvállalatot. Amikor megérkezett, elkábították és elrabolták. Nyolc nappal később Phenjanban egy luxusvillában tért magához, amelyet attól kezdve folyamatosan őriztek.



Mikor volt férje, aki a válás ellenére közel állt hozzá, a keresésére indult Hongkongba, őt is elrabolták.



Kim Dzsong Il nagy filmrajongó hírében állt, és különösen szerette a hollywoodi produkciókat. Azt remélte, hogy a filmes pár képes lesz olyan produkciókat készíteni, amelyek versenyképesek lesznek a nemzetközi piacon.



Nyolc év alatt a pár elnyerte Kim Dzsong Il bizalmát, és a diktátor elengedte őket Bécsbe, hogy reklámozzák a filmjeiket. A pár azonban megérkezése után nyomban politikai menedékjogot kért az osztrák főváros amerikai követségén. Tíz évig éltek száműzetésben, mire 1999-ben visszatérhettek Dél-Koreába, ahol Sin 2006-ban elhunyt.



Kalandos történetüket világszerte érdeklődés fogadta, 2016-ban The Lovers and the Despot címmel film is készült belőle.



Csoi halálát Dél-Korea-szerte gyászolják kollégái és a közönség.



"Gimnazista koromban az ő filmjeit néztem a moziban, és a játéka láttán határoztam el, hogy én is színésznő leszek" - emlékezett rá a 82 esztendős Um Aing Ran dél-koreai színésznő.



Csoi Un Hi temetését csütörtökön tartják Szöulban.