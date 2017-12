Meghalt a ˝jeges vödrös-kihívás˝ elindítója

Elhunyt Anthony Senerchia, aki 2014-ben elindította a "jeges vödrös-kihívást", hogy felhívja a figyelmet egy ritka gyógyíthatatlan betegségre, az amiotrófiás laterálszklerózisra (ALS), amelyben ő is szenvedett.Az ALS vagy más néven Lou Gehring-kór, egy jelenleg gyógyíthatatlan motoros neuronbetegség, amely izomsorvadást okoz. A zseniális elméleti fizikus, Stephen Hawking is ebben a betegségben szenved.Senerchia 2014-ben a közösségi médián indította el a "jeges vödrös-kihívást" az ALS Szövetséggel együtt. Az ALS jótékonysági alapítványa csütörtökön jelentette be honlapján, hogy a New York állambeli Pelhamból való férfi hosszú évekig tartó betegeskedés után a napokban 46 évesen elhunyt.

Az ALS Szövetség közzétette azt a videót, amelyben Senerchia felesége, Jeanette elmeséli, hogyan segített újtára indítani a kampányt azzal, hogy magára öntött egy vödör jeges vizet, s a felvételt a Facebookon tették közzé. A "jeges vödrös-kihívás" akkor kapott igazán lendületet, amikor eljutott az ugyancsak ALS-betegséggel küzdő volt baseballsztár, Pete Frates barátaihoz.Senerchia vödrét tavaly kiállították a washingtoni Smithsonian Amerika Történeti Múzeumban.