Meghalt a londoni merénylet egyik sérültje

A londoni Westminster hídon és a parlament épületénél március 22-én elkövetett terrorcselekményben meghalt a merénylő is, akit a rendőrök a helyszínen lelőttek. Vele együtt hatan haltak meg a támadásban.



A péntekre virradó éjjel elhunyt Andreea Cristea az ötven sérült egyike volt.A halálos áldozatok között van egy rendőr is, a 48 éves Keith Palmer, akit a támadó, az 52 éves Khalid Masood a parlament kapujánál megkéselt. Masoodot ezután lőtte le a parlamentnél járőröző fegyveres rendőri osztag. A rendőr meggyilkolása előtt Masood bérelt járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a Westminster híd zsúfolt járdáján, amelyen 250 méter hosszan végiggázolt. A Scotland Yard adatai szerint a merénylő gépkocsija elérhette az óránkénti 122 kilométeres sebességet.



A gázolásos merényletben hárman a helyszínen életüket vesztették, köztük két brit állampolgár és egy amerikai turista.



A támadó elütötte Andreea Cristeát is, aki a hídról a Temzébe esett, ahonnan súlyos sérülésekkel mentették ki. Súlyosan megsérült barátja, Andrei Burnaz is, de őt már kiengedték a kórházból.



Románia londoni nagykövete, Dan Mihalache nem sokkal a merénylet után a BBC televíziónak nyilatkozva a család engedélyével elmondta: Andrei Burnaz a támadás napján akarta eljegyezni barátnőjét.



Masood büntetett előéletű volt, de a merénylet előtt nem tűnt fel a belbiztonsági és a terrorelhárító szolgálatok radarernyőjén, és nem folyt ellene vizsgálat terrorcselekmények előkészítésének gyanújával. Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja, röviddel a támadás után a BBC-nek azt mondta: fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy soha nem derül ki a terrortámadás indítéka, és lehet, hogy ezt a titkot Khalid Masood "magával vitte a sírba".