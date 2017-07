Meghalt a zombifilmek atyja

Hetvenhét éves korában meghalt George A. Romero rendező és forgatókönyvíró, aki Az élőhalottak éjszakája című filmjével megteremtette a zombifilmek műfaját.



A világhírű amerikai filmes - akinek kanadai állampolgársága is volt - tüdőrákban szenvedett. Üzlettársa tájékoztatása szerint vasárnap hunyt el egy torontói kórházban.



Romero 1968-ban hozzávetőleg százezer dollárból készítette Az élőhalottak éjszakája című horrort, amelyben a holtak újra életre kelnek és felzabálják az élőket. A fekete-fehér film világszerte 30 millió dollárt hozott a konyhára, ma már hivatalosan is az amerikai filmes örökség része. Folytatása, a minden idők egyik legjobb horrorfilmjének tartott Holtak hajnala 55 milliós jegybevételt termelt tíz évvel később. Az anyagi siker lehetővé tette számára, hogy a saját elképzelései szerint készítsen filmeket - emelte ki üzlettársa, Peter Grunwald. A Holtak-sorozat harmadik része 1985-ben, a negyedik 2005-ben, az ötödik 2007-ben, a hatodik pedig 2009-ben készült el.



A filmjeiben ábrázolt zombik mindig többet jelentettek holmi kannibáloknál, a konformitás, a fajgyűlölet, a bevásárlóközpontok világa, a militarizmus, az osztálykülönbségek és más társadalmi problémák metaforái voltak - emlékeztetett az AP. "A zombik bármik lehetnének: lavina, hurrikán. Ők a katasztrófa a külvilágban. A történetek arról szólnak, hogy az emberek nem tudnak megfelelő választ adni" - mondta az amerikai hírügynökségnek 2008-ban. Romero filmjeinek ugyanis visszatérő eleme volt annak ábrázolása, ahogyan pánikba esnek és egymás ellen fordulnak az "ostrom" alatt álló emberek, ahelyett, hogy egyesítenék erejüket a közös ellenséggel szemben.



A bronxi születésű alkotó filmesek egész sorára volt hatással, köztük Quentin Tarantinóra, Guillermo del Toróra, Robert Rodriguezre és a néhai Wes Cravenre - méltatta az elhunytat üzlettársa.



Vámpíros filmet is készített, a Martin címűt 1978-ban. 1982-ben együttműködött Stephen Kinggel a Creepshow - A rémmesék könyve című alkotásban, majd 1993-ban az író Halálos árnyék című regényéből készített filmet. King senkihez sem fogható alkotónak és kedvenc munkatársának nevezte az elhunyt rendezőt.



Romero egyébiránt nem volt hízelgő véleménnyel a műfaj modernkori képviselőinek munkáiról, a The Walking Dead című sikersorozatot például szappanoperának tartotta.