Meghalt Carrie Fisher, a Csillagok háborúja Leia hercegnője

Azóta egy Los-Angeles-i kórház intenzív osztályán kezelték.



Lánya, Billie Lourd közleményben erősítette meg édesanyja halálhírét.

Carrie Fisher Leia hercegnő szerepében.

Egy Los-Angeles-i kórházban helyi idő szerint kedden reggel meghalt Carrie Fisher színésznő, a Csillagok háborúja Leia hercegnője.A 60 esztendős amerikai színésznő múlt pénteken lett rosszul egy Londonból Los Angelesbe tartó járaton, súlyos szívrohamot kapott . Már a gépen leállt a lélegzése, a repülőn utazó orvos és egy ápoló végzett rajta lélegeztetést és szívmasszázst.

Nagyszülei apai ágon oroszországi zsidó bevándorlók voltak. A hetvenes években debütált színpadon, majd 1977-ben aratott sikert a filmvásznon, amikor a Csillagok háborúja - Egy új remény című filmben először alakította Leia hercegnőt Mark Hamill és Harrison Ford oldalán, majd ugyanezt a szerepet eljátszotta a trilógia másik két részében.



Ezek után több fontos szerepe volt még, játszott a többi között a Blues Brothers című filmben, továbbá Hannah és nővéreiben és a Harry és Sallyben. Tavaly Leia hercegnő szerepében ismét láthatták a nézők az űreposz hetedik részében.



Carrie Fisher nem csak színésznőként, de íróként is aktív volt, összesen nyolc könyv szerzője volt. Utolsó, a The Princess Diarist című könyve november végén jelent meg, amelyben Carrie Fisher az 1977-es forgatást idézte fel.



Fisher korábban nyíltan beszámolt drogfüggőségéről, valamint arról, hogy bipoláris zavarban és depresszióban szenved. Képeslapok a szakadékból című, részben saját életéből is merítő regényében ugyancsak írt problémáiról. A könyv alapján maga írta a forgatókönyvet is az azonos című filmhez, amit 1990-ben Mike Nichols rendezett Meryl Streep főszereplésével.



A Harvard Egyetem egy diákcsoportja idén áprilisban a mentális betegségekben szenvedők érdekében végzett tevékenységéért életműdíjjal tüntette ki.

A Star Wars-saga szempontjából nagy kérdés, mi lesz Leia karakterével. Fisher ugyanis a Csillagok háborúja még készülő, 2017-ben megjelenő VIII. részében is szerepel, azt egyelőre nem tudni, hogy leforgatták-e a vele játszódó jeleneteket - írja az Index

Gyászol a világ



Carrie Fisher halálára színésztársai, filmes kollégái, ismerősei és rajongói a közösségi oldalakon reagálnak.



A Luke Skywalkert alakító Mark Hamill az írta:



"Erre nincsenek szavak."



Harrison Ford is üzent:



"Megdöbbentett és elszomorított a hír drága barátomról. Veled vagyunk Carrie, a családoddal és barátaiddal."