Meghalt James Rosenquist

Meghalt 83 éves korában James Rosenquist, akit Andy Warhollal és Roy Lichtensteinnel együtt az amerikai pop art festészet úttörőjeként tartottak számon - közölte a The New York Times-szal a művész felesége.



Rosenquist pénteken, hosszú betegség után hunyt el New York-i otthonában.



Rosenquist Észak-Dakotában született 1933-ban, a Minnesotai Egyetemen tanult művészetet, majd az iparban és a reklám területén helyezkedett el, mielőtt az 1950-es évek közepén New Yorkba költözött volna - írta róla a The Guardian online kiadása.



Az óriásplakátok készítése befolyásolta későbbi művészi alkotásainak méretét és hangulatát, témáját, innen származnak a képein jellemzően felbukkanó autók, háztartási gépek, ételábrázolások.



"Brooklyn minden édességboltjának plakátját megfestettem, úgyhogy álmomban is lerajzolok egy Schenley-viszkisüveget" - vallott önéletrajzában 2009-ben.



A pop art kifejezésről írta ugyanitt, hogy "sosem érdekelte az új stílus elnevezése", de "beletörődött".



Fontosnak tartotta, hogy Warholtól és Lichtensteintől megkülönböztesse saját művészetét. "Sose foglalkoztam logókkal, márkanevekkel és filmsztárokkal, mint Andy. Royjal ellentétben engem sose érdekelt, hogy a popmédiát ironikusan utánozzam, én rejtélyes képeket akartam készíteni."



Egyik leghíresebb műve az 1960-61-ben festett President Elect. Ezen a képen John F. Kennedy arca mellett egy sárga Chevrolet és egy szelet torta látható.



"Kennedy arca az elnökválasztási plakátjáról való. Akkoriban nagyon izgalmasnak tartottam azokat az embereket, akik saját magukat reklámozták. Az ígéreteinek felét a Chevrolet, a másik felét a tortaszelet jelenti" - mondta a The Art Storynak.



Ugyan Rosenquist művészetében általában nem jelent meg a politika, 1965-ben mégis született egy kivétel, egy hatalmas panorámakép Vietnamról - mondta Robert Hughes ausztrál műkritikus 1997-ben egy tévéműsorban, mely az amerikai művészet történetéről szólt.



Rosenquist leghíresebb alkotása, a több mint 26 méter hosszú F111, mely egy amerikai katonai repülőgépről kapta a címét, 23 panelből áll. "Szőke kisgyerek ül egy hajszárító alatt, ő vezeti a repülőgépet, amely mintha a béke hétköznapi tárgyainak - villanykörte, tortaszelet, autógumi - légvédelmi tüzén haladna át" - magyarázta a műsorban Rosenquist.



2013-ban teljes életművét bemutató kiállítást szentelt a művésznek a New York-i Guggenheim Múzeum.



Egy 2009-es floridai erdőtűzben odaveszett Rosenquist sok képe és a háza is.