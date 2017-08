Meghalt Marian Cleeves Diamond

A piacon és a cukrászdában csak hazai termékkel találkoztunk - Magyarországra is jött a szennyezett tojásból

Magyarországra is érkezett fipronillal szennyezett tojás és tojástermék: egy német vállalat fagyasztott, félkész termékében mutatták ki a rákkeltő szert. Szegeden a piacon és a cukrászdában is csak magyar tojással találkoztunk, így pánikra semmi ok.