Meghalt Paddington mackó atyja

A 91 éves Michael Bond a kiadó szerint kedden halt meg otthonában, rövid betegség után.A világhírű karakter az 1958-ban megjelent, A medve, akit Paddingtonnak hívnak című történetben bukkant fel először. A főszereplő nevét arról a londoni vasútállomásról kapta, ahol megtalálta a Brown házaspár. Az apró, bozontos medve ide érkezett meg "Peru legmélyebb, legsötétebb vidékéről". A hatalmas karimájú kalapot viselő mackó nyakában egy tábla lógott, rajta a következő felirattal: "Kérem, törődjenek ezzel a medvével! Köszönöm."A narancslekvár-imádó Paddington kalandjait több generációnyi gyerek élvezhette mintegy 20 könyvben, több mint 35 millió kötetet adtak el történeteiből, melyeket 40 nyelvre, köztük latinra is lefordítottak. A legutóbbi kötet Paddington's Finest Hour címmel áprilisban jelent meg angol nyelven.A Paddington című film 2014-ben került a mozikba, nagy sikert aratott. A film folytatását idén mutatják be.Michael Bond "egyike volt a legnagyszerűbb gyermekkönyvíróknak", aki "korunk egyik legnagyobb irodalmi örökségét hagyta hátra" - fogalmazott Charlie Redmayne, a HarperCollins vezérigazgatója. Ann-Janine Murtagh, a kiadó vezetője elmondta: Paddington "gyerekként az én szívemet is megérintette és tovább fog élni a jövő generációinak szívében is".

Michael Bond Paddington karakterét egy plüssmackóról mintázta, amelyet feleségének vásárolt karácsonyra 1956-ban. Nevét a vasútállomásról kapta, ahol az író naponta megfordult. Manapság számtalan Paddington mackót értékesítenek Nagy-Britannia játék- és szuvenírboltjaiban, az ikonikussá vált képzeletbeli medvének szobrot is emeltek a Paddington-állomáson."Van valami a mackókban, ami megkülönbözteti őket más játékoktól" - nyilatkozta 2008-ban Michael Bond, amikor arról kérdezték, mi lehet a karakter iránti rajongás titka. "A medvéknek megvan az a tulajdonságuk, hogy a gyerekek úgy érzik, elmondhatják nekik a titkaikat, a mackók pedig megőrzik azokat" - mondta.Az 1926-ban Newburyben született Michael Bond karrierjét a BBC-nél kezdte operatőrként.