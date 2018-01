Meghalt Peter Mayle, a Bor, mámor, Provence írója

Nem bírtam a rossz időjárást, az angol focirajongókat és a politikánkat. A konyha unalmas és a pubok is azok

Mayle rövid betegség után egy dél-franciaországi kórházban hunyt el csütörtökön - közölte a Twitteren az Alfred A. Knopf kiadó."Beleszerettem Provence-ba" - mondta Mayle egy korábbi interjújában.Az Egy év Provence-ban című regényét tucatnyi nyelvre fordították le és több millió példányban kelt el. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Hotel Pastis című regénye, amely egy életközepi válságban kibontakozó szerelemről szól.Mayle korábban a reklámiparban dolgozott és írt nevelési tanácsadó könyveket, valamint gyerekeknek szóló felvilágosító könyveket is.Ridley Scott brit filmrendező-producer korábban úgy nyilatkozott barátjáról és provence-i szomszédjáról, Mayle-ről, hogy az író "briliáns módon és humorosan" ragadta meg a britek és a franciák közötti különbségeket.Scott rendezte a Bor, mámor, Provence filmváltozatát.Mayle már harminc éve hátat fordított eredeti hazájának, Angliának és a napsütötte Provence-ba költözött.- mondta az író.A regények nagy sikereinek azonban megvolt az ára is, első műveiben ugyanis írt saját lakóhelyéről is, aminek hatására Ausztráliából, Japánból, Németországból és a világ más országaiból érkeztek turisták a házához, akik előfordult, hogy úszómedencéjében is megfürödtek. Mayle és felesége egy időben megelégelték ezt a helyzetet és az Egyesült Államokba "menekültek". Nem sokáig bírták azonban ott, és visszatértek Provence-ba, ahol más házat kerestek maguknak.