Meghalt Stephen Hillenburg, akinek a SpongyaBobot köszönhetjük

Meghalt Stephen Hillenburg, a SpongyaBob Kockanadrág című népszerű amerikai televíziós rajzfilmsorozat megalkotója - jelentette be a Nickelodeon tévécsatorna.



Hillenburg 57 éves volt, tavaly az idegrendszer mozgatásáért felelős idegsejtek pusztulását okozó gyógyíthatatlan betegséget, az amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizálták nála.



Az Emmy-díjas amerikai rendező, író, animátor eredetileg tengerbiológus volt, és 1987-ben döntött úgy hogy szenvedélyének, az animációnak szenteli életét.



A SpongyaBob Kockanadrág, amelynek főszereplője egy tengeri szivacs, 1999-ben jelent meg az amerikai tévéképernyőkön, és hamarosan az egész világon népszerűvé vált.



Betegsége diagnosztizálásakor Hillenburg közölte, hogy amíg képes lesz dolgozni, folytatja a SpongyaBobot.



A rajzfilmsorozatnak mintegy 250 része készült el, és 60 nyelven mutatták be. Két egészestés SpongyaBob-film is készült 2004-ben és 2015-ben, a harmadikat 2020-ra tervezték.