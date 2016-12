Meghalt Sztálin egyik unokája, a néhai szovjet diktátor hírnevének elszánt védelmezője.



A 80 éves Jevgenyij Dzsugasvilit holtan találták az utcán, moszkvai otthona közelében, halálának hírét a mentők jelentették be csütörtökön. A halál okát nem közölték.



Az orosz és grúz állampolgárságú, Moszkvában és Tbilisziben élő férfi a néhai szovjet diktátor tragikus sorsú elsőszülött fiának, Jakovnak volt a gyermeke.



A Sztálin első házasságából, Jekatyerinától született Jakov a második világháború alatt német fogságba került és valószínűleg egy koncentrációs táborban pusztult el 1943-ban.



Sztálinnak második feleségétől, Nagyezsdától még egy fia - Vaszilij - és egy lánya - Szvetlana - született. Szvetlana 1966-ban Amerikába disszidált és ott halt meg 2011-ben. Nyugati életrajzírók szerint a néhai szovjet diktátornak legalább nyolc unokája született.



Jevgenyij Dzsugasvili hadmérnökként 25 éven át tanított különböző katonai akadémiákon. Nyugalmazott katonatisztként aktívan politizált, bíróságok előtt elszántan, bár hiábavalóan védelmezte nagyapja hírnevét a "rágalmaktól".



Egy, a 20 ezer lengyel hadifogoly katyni lemészárlása kapcsán Sztálint "vérszomjas kannibálnak" nevező újságcikk miatt tavaly még az Emberi Jogok Európai Bíróságáig is eljutott, de ott sem adtak igazat neki - emlékeztet a BBC.



A Lenta.ru orosz hírportált szerint a Sztálin-unoka 1990-ben önmagát alakította az apjáról szóló, Jakov, Sztálin fia című filmben. Az 1990-es évek elején indult a parlamenti választásokon is.



A BBC szerint gyakran panaszkodott, hogy nagyapját hibáztatják minden rosszért, ami Oroszországban történt. Szerinte a Szovjetunió nem indult volna hanyatlásnak, ha nagyapja tovább élt volna. Putyin orosz elnököt "agyatlannak" nevezte.