Megindult az eljárás a Montpellier-ben meghiúsított terrortámadás gyanúsítottjai ellen

A 20 éves Thomas Sauret-t és barátnőjét, a 16 éves Sarah-t - akik a közelmúltban tértek át a muzulmán hitre - valamint a 33 éves Malik Hammamit terrorista tevékenységgel kapcsolatos bűnszövetkezetben való részvétellel gyanúsították meg. A két fiatalt robbanószerkezet gyártásával és birtoklásával is vádolják.



Pénteken tartóztatták le őket Montpellier-ben egy negyedik, 26 éves férfival együtt, de őt másnap szabadon engedték.



A három embert hetekkel ezelőtt azonosították a titkosszolgálatok a dzsihadisták által használt Telegram nevű kódolt oldalon küldött üzeneteik alapján. Azután állították elő őket, hogy február 9-én Thomas Sauret és barátnője acetont vásárolt, amelyre a dzsihadisták által előszeretettel használt TATP-t, vagyis triaceton-triperoxid nevű robbanóanyag előállításához volt szükségük.



Sarah előző nap a közösségi oldalakra feltöltött egy videót, amelyben esküt tett az Iszlám Állam dzsihadista szervezetnek.



A Montpellier-hez közeli lakásban, ahol Thomas Sauret-t őrizetbe vették, egyébként 71 gramm TATP-t is lefoglaltak a nyomozók.



Bruno Le Roux belügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy azonnali terrortámadást készítettek elő a gyanúsítottak.



A rendőrség feltételezése szerint Thomas Sauret a testére erősített robbanóövvel öngyilkos merényletet akarta végrehajtani, a barátnője, akit az interneten ismert meg, pedig a merénylet után el akart utazni Szíriába.



A gyanúsítottak otthonában lefoglalt informatikai eszközökön és mobiltelefonokon folytatott keresések alapján a rendőrség azt gyanítja, hogy párizsi turistalátványosságok, köztük az Eiffel-torony szerepelt a pár potenciális célpontjai között, de "semmi nem utal arra, hogy egy egyértelműen kiválasztott célpont ellen" készítették elő a támadást.



A rendőrség szerint arra utaló bizonyíték sincs, hogy a fiatalokat Szíriából irányították. Thomas Sauret 2015 december és 2016 december között házi őrizetben volt apja otthonában, miután korábban megpróbált Szíriába utazni. A harmadik gyanúsítottat, Malik Hammamit, egy válófélben lévő kétgyermekes apát Sarah az interneten találta, miután mentort keresett iszlamista házassági tervéhez.



Malik Hammami büntetett előéletű, hatszor ítélték el kábítószer-kereskedelemért és erőszakos rablásért. Most azzal gyanúsítják, hogy logisztikai segítséget nyújtott a pár merénylettervéhez. A férfi 2015 óta szélsőséges üzeneteket posztolt az interneten.



Franciaországban a 2015. november 13-i párizsi merényletsorozat óta rendkívüli állapot van érvényben, a rendőrség bárkit őrizetbe vehet, akiről a közrend megzavarását gyanítja. A hatóságok és a kormány rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy továbbra is magas szintű a terrorfenyegetettség.