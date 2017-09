Mégis életben van az IÁ halottnak vélt vezetője

Az Iszlám Állam halottnak vélt vezetőjével készült új hangfelvételt tett közzé csütörtökön a terrorszervezet a hozzá köthető al-Furqan hírügynökségen keresztül.



A 46 perces, jórészt vallási témákat taglaló felvétel keletkezésének ideje nem ismert. Abu Bakr al-Bagdadi azonban utal benne Észak-Korea Japánnal és az Egyesült Államokkal szembeni fenyegetésére és az iraki Kurdisztán függetlenségéről tartott ellentmondásos népszavazásra, ami azt jelezheti, hogy életben van.



Hitet tesz benne a harc folytatása mellett, és annak ellenére is méltatja a dzsihadistákat, hogy nemrég elvesztették Moszult. Az iraki várost, ahol Abu Bakr al-Bagdadi három évvel ezelőtt kikiáltotta a kalifátust, júliusban szabadították fel teljesen az Iszlám Állam uralma alól a Washington vezetésével működő nemzetközi koalíció támogatását élvező iraki erők.



Bagdadi a csütörtökön ismertté vált felvételen emlékeztette követőit arra, hogy a muszlimok első számú kötelessége isten kedvére tenni, s csak utána következik az ellenségeik és az Allah ellenségei feletti győzelem.



A területi veszteségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez nem tántorítja el a dzsihadistákat.



A terroristavezér hangja az AP amerikai hírügynökség szerint nagyban hasonlít a korábban nyilvánosságra került felvételeken hallhatóhoz. Bagdadi olyannyira rejtőzködő, hogy a nyilvánosság előtt csak egyszer volt látható az AP szerint. A dpa német hírügynökség azt írta, hogy Bagdadit legutóbb 2014 júniusában látták egy moszuli mecsetben, ahol prédikációt mondott.



A dzsihadista szervezet vezetőjének többször is halálhíre kelt. Legutóbb július elején jelentette, "biztos forrásokra" hivatkozva a londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH), hogy Bagdadi életét vesztette a koalíciós erők kelet-szíriai - Deir-ez-Zór közelében végrehajtott - támadása következtében.



James Mattis amerikai védelmi miniszter akkor hangsúlyozta, hogy az erről szóló információk ellenére is meggyőződése, hogy Abu Bakr al-Bagdadi él, s nem tudta megerősíteni az Iszlám Állam vezetőjének halálhírét Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője sem.



Abu Bakr al-Bagdadival készült hangfelvételt legutóbb 2016. november elején, két héttel az után tettek közzé, hogy az iraki hadsereg megindította hadműveletét Moszul visszafoglalására. Abban a beszédében a "hitetlenek" elleni harcra szólította fel követőit.



Tisztségviselők arra figyelmeztettek, hogy évekbe telhet, mire elfogják Bagdadit vagy végeznek vele. Szerintük a terroristavezér vélhetően a Moszul és az Iszlám Állam fővárosaként emlegetett szíriai Rakka közötti több ezer négyzetkilométeres sivatagos területen bujkál.



Az Egyesült Államok decemberben 10 millióról 25 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Bagdadi esetében.