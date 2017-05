Megkezdődik a kvótaper tárgyalása az Európai Unió Bíróságán

A magyar kormány 2015 decemberében fordult a törvényszékhez, hogy kérje a 120 ezer menedékkérő áttelepítését célzó, kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, Magyarország ellenkezése ellenére fogadtak el néhány hónappal korábban.



A keresetben tíz, tartalmi és eljárásjogi érvre hivatkozva kérték a teljes tanácsi határozat, vagy legalább annak a részének a megsemmisítését, amelynek értelmében Magyarországnak 1294 menekültet kellene befogadnia, 988-at Görögországból és 306-ot Olaszországból.



Szlovákia is hasonló beadvánnyal fordult a bírósághoz, amelyet szintén ma tárgyalnak, és később Lengyelország is beavatkozott a felperesek oldalán.



A tanácsi határozatot támogatva az Európai Bizottság, Görögország, Olaszország, Franciaország, Németország, Svédország, Belgium és Luxemburg avatkozott be a perbe.



A luxembourgi székhelyű törvényszék tájékoztatása szerint a tárgyalás egynapos lesz. Az ítélethirdetés novemberben vagy decemberben várható, azelőtt azonban még a bíróság egyik főtanácsnoka is állást fog foglalni az ügyben, előreláthatólag a következő hónapokban.