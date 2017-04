Megkezdődött a Ferenc pápa vezette keresztút a római Colosseumnál

Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke vitte elsőként a keresztet a Via Crucis keresztútján. Ezt követően az egyes stációknál egy három fős római család, egy kerekesszékes beteg ápolói kíséretében, majd egy Rómában tanuló lengyel egyetemista lány és egy olasz diáklány, ezután pedig Riminiből egy házaspár vette át a keresztet. Őket a további stációknál indiai, majd Burkina Fasóból és Kongóból érkezett szerzetesnők, Egyiptomból, továbbá Portugáliából jött világiak követték, majd egy kolumbiai és egy francia család vitte a keresztet. A tizenkettedik stációnál két kínai szerzetes, a tizenharmadiknál pedig szentföldi szerzetesek, valamint egy argentín és egy izraeli szerzetes következtek, majd az utolsó stációnál ismét Agostino Vallini bíboros.A Colosseum előtti tér teljesen megtelt a Via Crucist követő tömeggel. Ferenc pápa a Colosseummal szemközti Palatinus-domb teraszáról követi a stációkat, amelyek itt érnek véget.A tizennégy állomáson elhangzott meditációk megírását az idén a pápa Anne-Marie Pelletier francia biblikus teológusra bízta. Ő az ötödik nő, aki a Colosseumnál elhangzó szöveget írta.

Anne-Marie Pelletier elmondta, hogy a meditációk szövegében a mai világ fájdalmait akarta kifejezésre juttatni.A Via Crucis keresztútját páratlan biztonsági intézkedések kísérték.A Colosseumot és a vele szomszédos Forum Romanumot pénteken délután lezárták a turisták előtt. Az olasz főváros ókori központját, a Colosseum és a Circus Maximus közötti területet gyalogosövezetté változtatták, kitiltották a járműveket, a tömegközlekedési eszközöket és a motorokat is. A területet bombaszimatoló kutyákkal ellenőrizték, a turisták és hívők között civilbe öltözött biztonsági emberek vegyültek el. A Colosseum feletti légteret is lezárták.A keresztúton résztvevő több ezer embert egyenként vizsgálták át a Colosseumot övező biztonsági kapuknál.