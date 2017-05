Megkezdődött egy ismert emberi jogi ügyvéd pere Kínában

Hszie a vád szerint a rendszer ellen lázította a kínaiakat, és ellenszegült a törvényeknek. Két héttel korábban felfüggesztették az ügyvéd elleni eljárást, majd mindenki meglepetésére újra megnyitották az aktákat.



Hsziét 2015 nyarán vették őrizetbe mintegy 200 kollégájával, illetve aktivistákkal együtt. Az Európai Unió és több nyugati ország kifogásolta a férfi elzárását és fogva tartásának körülményeit. Az ügyvéd hongkongi tüntetőket és kisemmizett gazdákat is védett. Hszie januárban arról számolt be, hogy börtönbe zárása után megkínozták. Azt is mondta, hogy "minden ez után következő vallomása kínzás eredménye lesz".



A helyi bíróság most azt közölte, hogy az ügyvéd az eljárás elején beismerő vallomást tett, amelyben azt mondta: külföldön agymosásnak vetették alá és arra buzdították, hogy nyugati jogi vívmányok segítségével próbálja megdönteni a rendszert. Hszie nemmel válaszolt a bíróságnak arra a kérdésére, hogy megkínozták-e. A válaszát tartalmazó videót a hatóságok közösségi médiafelületeken is megosztották.



A Chinese Human Rights Defenders nevű szervezetet képviselő Frances Eve kirakatpernek nevezte az eljárást, és azt állította, hogy Hszie ellenállását kínzással törték meg.



A férfit jelenleg kirendelt védőügyvéd képviseli, miután választott ügyvédjét, Csen Csian-kangot a múlt héten őrizetbe vették.



Hszie felesége és lányai az őket sújtó utazási tilalom ellenére megszöktek Kínából. A családot Bangkokban elfogták, és Peking nyomására deportálni akarták őket. Végül amerikai közbenjárásra - thaiföldi, kínai és amerikai tisztségviselők közötti több órás reptéri vitát követően - sikerült az Egyesült Államokba menekülniük.