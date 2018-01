Megkezdték a kurdok elleni hadműveletet a törökök

A török tüzérség elmúlt napokban leadott lövéseivel "gyakorlatilag megkezdődött" a kurd Népvédelmi Egységek (YPG) nevű milícia ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térsége elleni hadművelet - jelentette ki Nurettin Canikli török védelmi miniszter pénteken az A Haber török kormányközeli televíziónak adott interjújában.



Arra a kérdésre, hogy a szíriai határ átlépésére mikor kerül sor, a tárcavezető úgy válaszolt: "lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, vagy talán még az este. A török vezetés a katonai beavatkozás "hatásossága, sikeressége és az esetleges veszteségek csökkentése érdekében a legmegfelelőbb időpontot próbálja kiválasztani" - tette hozzá.



Ankara a törökországi kurd szeparatistákhoz hasonlóan az Észak-Szíria túlnyomó részét ellenőrző YPG-t is terrorszervezetnek tartja.



A miniszter hangsúlyozta, hogy a terrorizmus mindennemű jelenlétét megszüntetik Észak-Szíriában, és az YPG teljes eltávolítása az egyik alapvető török cél.



Rámutatott: az YPG-t legnagyobb számban az Egyesült Államok látja el fegyverekkel, "Törökország fenyegetettségi szintje pedig napról napra nő."



Canikli kifejtette: Ankara pontosan ismeri az YPG hadi felszereltségét és nagyjából azok elhelyezkedésével is tisztában van. Mintegy 25-30 ezerre emberre elegendő fegyver és lőszer áll a rendelkezésükre - részletezte.



Egyúttal kiemelte: a kurd milíciának ugyan harckocsik elleni páncéltörő rakétái is vannak, de Törökország a közelmúltban védelmi rendszert fejlesztett ki azokkal szemben.



Az NTV török hírtelevízió információi szerint az Akkor nevű rendszerrel ellátott 121 páncélos képes lesz másodpercek alatt érzékelni és megsemmisíteni a közeledő lövedéket.



Damaszkusz csütörtökön óva intette Törökországot az afríni hadművelettől, mondván, a szíriai légvédelem készen áll arra, hogy megsemmisítse a Szíria légterébe behatoló török légi célpontokat. Canikli a bejelentésre úgy reagált, hogy a szíriai vezetésnek Oroszország támogatása nélkül, "egymagában korlátozott a kapacitása ennek végrehajtására". A kijelentést "gondolatként" kell elkönyvelni - fogalmazott a török védelmi miniszter.



Canikli jelezte is, hogy a török vezérkari főnök és a hírszerzés vezetőjének csütörtöki moszkvai látogatását követően a kis létszámú orosz megfigyelőcsapat kivonul Afrínból.



Csütörtökön ezzel egy időben az YPG szóvivője, Rodzshat Rodzs a térségből azt jelentette, hogy több kurd falut intenzív tüzérségi tűz alá vettek a török erők.



Elmondta, hogy a török hadsereg éjféltájban kezdett tüzelni, s reggelig mintegy hetven lövedéket lőtt ki a térség településeire Szíria északnyugati részén. A szóvivő szerint ez a legintenzívebb támadás, amióta török politikusok azzal fenyegetőznek, hogy Ankara katonai akciót indít a térség ellen.



Rodzs aláhúzta: a kurd fegyveresek az Afrínt érő minden támadásra a lehető legnagyobb erővel fognak válaszolni.



Az Anadolu török állami hírügynökség pénteken röviddel ezután arról számolt be, hogy a török haderő "jogos önvédelem keretében" tíz válaszlövést adott le Hatay tartományból afríni célpontokra. A jelentés nem tisztázta, hogy az incidens mikor zajlott le.