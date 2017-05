Megölte a nagyanyját egy fiatal lány Zsolnán, az apja előtte kiugrott az ötödikről

A tinédzser többször is megszúrta az idős asszonyt, aki a helyszínen életét vesztette. A lányt őrizetbe vették, elmarasztaló ítélet esetén akár életfogytiglant is kaphat. Közvetlenül az idős asszony meggyilkolása előtt halt meg a lány 40 éves apja a lakásuk előtt, az utcán. Ebben az ügyben is emberölés gyanújával indult eljárás, az eset körülményeit vizsgálják - írja az Új Szó A szlovákiai Zsolnán történt családi tragédiát egy veszekedés előzte meg a lap információi szerint. A lakásban a 80 éves asszony a fiával és az unokáival élt együtt. A szemtanúk szerint a veszekedést követően a 40 éves férfi kiugrott az ötödik emeletről az ablakon át, és a helyszínen életét vesztette.Az egyik szemtanú állítása szerint a 18 éves lány apja holtteste mellett állva azt kiabálta, hogy megöli a nagyanyját, majd elővette a kulcsait és felszaladt a lakásba. A rendőrök állítólag ekkor már a helyszínen voltak.A mentők fél órán keresztül próbálták újraéleszteni a megkéselt asszonyt, de nem jártak sikerrel.A čas.sk portál információi szerint a rendőrök fellépését a belügyminisztériumi felügyelőség vizsgálja.