Megölte magát az olasz sátánista, aki feldarabolta és megette a szexpartnerét

Megölte magát angliai börtönében Stefano Brizzi drogfüggő és sátánista olasz informatikus, aki egy különösen bizarr bűnügyben megölte, feldarabolta és savban feloldotta szexpartnerét, egy köztiszteletben álló rendőrt, akinek a húsából is evett.



Az 51 éves volt informatikus hétfőn lett öngyilkos a börtönben, ahol életfogytiglani szabadságvesztését töltötte.



A firenzei férfi 2012-ben költözött Londonba, ahol egy banknál kapott jól fizetett webfejlesztői állást. Tavaly áprilisban egy melegeknek szóló randioldalon ismerkedett meg a nála 10 évvel idősebb közrendőrrel, aki szolgálat közben felment hozzá egy "tüzes" szexpartira.



Szeretkezés közben az extrém szexuális praktikákat kedvelő Brizzi megfojtotta partnerét, a tetemet feldarabolta és egy kádban savban feloldotta, ugyanúgy, ahogy kedvenc tévésorozatában, a Totál szívásban látta. A konyhai edényeken megtalálták áldozata DNS-ét, amiből kiderült, hogy evett is áldozata testének egyes megsütött és megfőzött darabjaiból.



A bíróság előtt Brizzi azt állította, hogy nem szándékosan ölte meg a másik férfit, hanem "baleset" történt kábítószer hatása alatt.



A tettes a metamefatim rabja volt, emiatt állását is elvesztette. A bírósági tárgyaláson azt mondta, hogy mélyen vallásos katolikus családban nőtt fel, ezért homoszexuálisként a sátántól származónak érezte magát.



Brizzit 2008-ban hazájában HIV-vel és hepatitisz C-vel diagnosztizálták.