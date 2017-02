Megöltek egy magas rangú tálib parancsnokot Afganisztánban az amerikai erők

A Kunduzban harcoló tálib erők parancsnokával, Abdul Szalám Ahund mollával és két másik harcossal pilóta nélküli harci repülőgépek végeztek egy légicsapásban a hét végén - közölte a Reuters brit hírügynökséggel egy neve elhallgatását kérő magas rangú tálib tisztségviselő.



A parancsnok úton volt, Kunduz egyik kerületében megszakította utazását, ekkor találta el a harci drón rakétája - tette hozzá.



A Kunduz tartomány "árnyékkormányzójaként" is emlegetett Ahund molla halálának hírét Sir Aziz Kamaval helyi rendőrparancsnok is megerősítette. A rendőri vezető közlése szerint a légicsapásban Ahundon kívül nyolc másik tálib halt meg.



Zabiullah Mudzsahid, a tálib mozgalom szóvivője közleményében szintén megerősítette a halálhírt.



Ahund - aki Kunduz 2015-ös elfoglalása után a tálib támadásokat felügyelte - halálhírét korábban több ízben is tévesen jelentették az afgán hatóságok.