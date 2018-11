Mégsem oldódik meg két római kamaszlány 35 évvel ezelőtti eltűnésének ügye

Olasz igazságügyi források szerint egy több mint ötven éve meghalt férfi csontvázát találták meg Vatikán Állam római diplomáciai képviseletének területén., de a vizsgálat eredménye szerint ez meghiúsult.A csontokat egy, a Vatikántól távolabbi római kerületben, az apostoli nunciatúra kertjében találták meg a portásfülke padlózata alatt október végén. Munkások éppen a padlót törték fel, amikor egy majdnem egészben maradt csontvázat és csontdarabokat találtak. Az olasz hatóságok elrendelték az orvosszakértői vizsgálatot, de közben már az első híradások is arról spekuláltak, hogy a maradványok két 15 éves római lányé, Emanuela Orlandié és Mirella Gregorié is lehetnek, akik 1983-ban tűntek el egy hónap különbséggel.Mirella Gregorit egy vatikáni biztonsági emberrel látták utoljára, Emanuela Orlandi pedig egy Vatikánban dolgozó olasz alkalmazott lánya volt. Emanuela elrablását a Szürke Farkasok török terrorszervezet vállalta magára, és a lányért cserébe Ali Agca, II. János Pál merénylőjének a szabadon engedését követelte. A lány eltűnésének több szála is a Vatikán felé vezetett. A családot több alkalommal egy magát "Amerikainak" nevező férfi hívta fel telefonon, aki - mint később kiderült - Paul Marcinkus érsek, az IOR vatikáni bank elnöke volt. Emanuela elrablásának hátterében állhatott a Rómát akkor uraló Magliana-banda bűnszervezet is, amely az IOR-ban mosta tisztára pénzét.