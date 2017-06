Megsértették a tűzszünetet, és lakott területre is belőttek a szakadárok Ukrajnában

A múlt szombattól életbe léptetett tűzszünet ellenére fokozódott a Moszkva által támogatott szakadárok támadásainak intenzitása, aminek következtében egy ukrán katona elesett, három pedig megsebesült az elmúlt napban - jelentette csütörtökön a kijevi hadműveleti parancsnokság.



A szokásos reggeli közlemény szerint az elmúlt 24 órában a szakadár erők 35-ször lőtték az ukrán katonák állásait. Ezen felül lakott területekre is belőttek, a minszki egyezményekben tiltott 120 milliméter kaliberű aknavetőkkel tűz alá vették a Donyecktől mintegy 30 kilométerre nyugatra fekvő Krasznohorivka települést.

Egy aknalövedék az egyik iskola közvetlen közelében csapódott be, de szerencsére akkor senki sem tartózkodott az épületben - írta a parancsnokság.

Ismét súlyos volt a helyzet a Donyeck melletti Avgyijivka településnél, ahol szintén a minszki megállapodások alapján tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket vetettek be a szakadár erők. A legtöbb támadást viszont a frontvonal északi szakaszán, Luhanszk térségében hajtották végre.



A DAN donyecki szakadár hírügynökség csütörtökön azt jelentette, hogy az ukrán fegyveres erők az elmúlt napban 31-szer sértették meg a fegyverszünetet a megyében, a luhanszki szakadárok "népi milíciája" pedig az általa ellenőrzött terület elleni kilenc tűzszünetsértéssel vádolta meg az ukrán hadsereget.



A fegyveres konfliktus békés rendezésére létrehozott háromoldalú - Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló - minszki összekötő csoport múlt szerdán jelentette be, hogy a szemben álló felek fegyverszünetet léptetnek életbe június 24-től augusztus 31-ig az aratás idejére.