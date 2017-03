Megszökött a börtönből el Negro

Megszökött egy északnyugat-mexikói börtönből a hírhedt Sinaloa drogkartell alapítójának fia, aki ellen az Egyesült Államok kiadatási kérelmet nyújtott be.



Az alvilági nevén "el Negroként" (a Fekete) ismert Juan José Esparragoza Monzón, akit idén januárban fogtak el, Sinaloa szövetségi állam fővárosának, Culiacánnak egyik fegyintézetéből oldott kereket négy rabtársával együtt - közölték helyi idő szerint csütörtökön a hatóságok. A 45 éves férfit a Sinaloa kartell pénzügyeinek irányításával és egy drogelosztó hálózat koordinálásával, továbbá különböző erőszakcselekményekkel is gyanúsítják.



Apja, Juan José Esparragoza Moreno, alias "el Azul" (a Kék), aki korábban rendőr volt, az Egyesült Államoknak januárban kiadott "Köpcössel", vagyis Joaquín Guzmánnal és Ismael Zambada Garciával közösen vezette a Sinaloa kartellt. Állítólag 2014-ben szívinfarktusban meghalt, de ezt a híresztelést a hatóságok soha nem erősítették meg, így továbbra is körözik a drogbárót.



Kormányzati források szerint társai az ifjabb Esparragozát kérték meg arra, hogy álljon a kartell élére, miután Guzmánt kiadták Washingtonnak.



A "Köpcösnek" kétszer is sikerült kitörnie szigorúan őrzött mexikói börtönökből: 2001-ben egy szennyestároló kocsiba rejtőzve szökött meg, míg 2015-ben egy 1,5 kilométer hosszú alagúton keresztül távozott, de tavaly januárban végül újra elfogták.