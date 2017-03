Megtámadták a BBC forgatócsoportját egy kínai faluban

A valószínűleg a hatalom által megbízott, civil ruhás emberek a nő házánál, a Hunan tartománybeli Hszindu faluban útját állták a forgatócsoportnak, majd összetörték a berendezéseiket, és töröltették velük a már elkészült felvételeik egy részét. Később - miután csatlakozott hozzájuk néhány rendőr és két hivatalnok - fenyegetéssel arra kényszerítették a csoport vezetőjét, John Sudworth újságírót, hogy írjon alá egy vallomást, amelyben beismeri, hogy a tévések megzavarták a közrendet, és illegálisan akartak interjút készíteni.



Az állami panaszirodához általában akkor fordulnak az emberek, ha úgy gondolják, hogy a kommunista párt irányította helyi bíróságokon nem szolgáltattak nekik igazságot például földkisajátítás, hivatali visszaélés, az egészségügy vagy a hatóságok velük szembeni gondatlansága, rendőri brutalitás miatt. A BBC szerint évente több tízezren lehetnek ilyenek. Miután az irodát is a kommunista párt működteti, kicsi a panaszosok esélye arra, hogy ott nagyobb sikert érjenek el, mint lakóhelyükön. Ennek ellenére az emberek állhatatosan próbálkoznak, és azt gondolják, hogy az országos népi gyűlés ülésszaka idején nagyobb az esélyük - írta BBC.



A riportból azonban kiderül, hogy keveseknek van esélye egyáltalán eljutni az irodához - szinte csak új panaszosoknak -, mert szerte az országban sok vidéki tisztségviselőnek az a feladata, hogy a már ismert panaszosokat mindenféle fondorlatos módon vagy a legdurvább esetekben házi őrizet elrendelésével megakadályozza abban, hogy el tudjanak indulni.



A szóban forgó interjúalany, Jang Ling-hua az ellen akart panaszt emelni, hogy a hatóságok elkobozták apja földjét. Ő először ment volna ezzel Pekingbe, de annak idején, amikor apja panaszkodott, őt megverték, és később belehalt sebesüléseibe. Jang Ling-hua anyja és nővére is járt már a pekingi panaszirodában, de azóta - nem hivatalosan - házi őrizetben vannak. A petíciót három évvel ezelőtt beadni készülő nővérrel a BBC annak idején már készített interjút.



A John Sudworth vezette forgatócsoport most felvette a kapcsolatot Jang Ling-huával, és megállapodott vele, hogy felkeresi a falujában, interjút készít vele, majd együtt utaznak vissza Pekingbe, ahol a nő beadja petícióját.



A dpa német hírügynökség érdeklődött az esetről a helyi rendőrségnél, de azt a választ kapta, hogy nem tudnak róla.



A külföldi tudósítók klubja Kínában készített tavaly egy felmérést, amely szerint tagjaik 57 százaléka tapasztalt valamilyen beavatkozást a munkájába, rosszabb esetben zaklatást vagy erőszakot is elszenvedett. Nyolc százalékukat fizikailag bántalmazták, és ez az arány nagyobb, mint a korábbi évben. Huszonhat százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a forrásaikként szolgáló embereket zaklatták, előállították vagy őrizetbe vették.