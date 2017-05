Megtiltotta ˝katonáinak˝ a közösségi oldalak használatát az IÁ

Megtiltotta "katonáinak" a közösségi oldalak használatát az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet, amely komoly büntetéssel fenyegette meg a tiltást megszegőket - közölte kedden az EFE spanyol hírügynökség.



Az erre vonatkozó információkat a hírügynökség egy olyan levélre hivatkozva közölte, melyet korábban az IÁ úgynevezett "képviselőiből" álló "bizottsága" adott ki, és melynek másolatához az EFE hírügynökség is hozzájutott. A levélben a dzsihadista szervezet a közösségi hálózatok kiötlőit "Allah és az ő prófétája ellenségeinek" nevezte, valamint azzal vádolta őket, hogy "megfigyelik a közösségi oldalakat".



Az említett testület közvetlenül a dzsihadista szervezet "emírjével" áll kapcsolatban, feladata pedig a "többi civil és katonai szerv", valamint az IÁ ellenőrzése alatt álló iraki és szíriai területek felügyelete.



"A közösségi oldalak széles körű használata az IÁ katonáinak körében komoly károkat okozott a szervezetnek" - idézi a hírügynökség az említett levelet, mely a közösségi hálózatok teljes tilalmát rendeli el harcosai között. A levelet május 14-én adták ki, és formátuma megegyezik azzal, melyet az IÁ használ "hivatalos" dokumentumaiban.



A dzsihadista szervezet számára eddig az internet és azon belül a közösségi oldalak volt az a platform, ahol széles körben terjesztette radikális iszlamista nézeteit, valamint általában ezeken a felületeken vállalta magára a korábbi merényletek elkövetését is. A terrorszervezetek internetes tevékenységeit megfigyelők szerint az IÁ a terrorista propaganda terjesztésével több ezer harcost volt képes magához csalogatni a világhálón keresztül, akik többségükben azóta is az úgynevezett "dzsihád", vagyis a "szent háború" nevében vívnak harcokat Irakban és Szíriában.



Az iszlamista szélsőségesség internetes terjedése elleni harc egyik újabb fejleményének számít a "Mértékletesség" nevű központ, melyet Donald Trump amerikai elnök Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi királlyal közösen avatott fel múlt szombaton. A központ feladata a dzsihadisták internetes információcseréinek nyomon követése és a mérsékeltebb kommunikáció népszerűsítése.