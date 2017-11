Melescanu: nem merül fel Románia csatlakozása a visegrádi négyekhez

"Nagyon nyíltan beszéltek erről. A legutóbbi találkozón Orbán Viktor miniszterelnök világosan elmondta nekem, hogy a legcsekélyebb mértékben sem merült fel a visegrádi csoport bővítése. Másfelől el kell ismernünk, hogy Románia érdekelt a különböző országokkal adott témáról folytatott konzultációk fejlesztésében, beleértve a V4-ek speciális összejöveteleit is, amennyiben meghívnak ezekre" - mondta a román diplomácia vezetője arra utalva, hogy október első felében több balkáni ország képviselőjével együtt részt vett a V4-ek budapesti külügyminiszteri értekezletén.



Arra a kérdésre, hogy melyek lennének a közös érdekek, tekintettel a V4-eknek az európai közvitában képviselt álláspontjára, Melescanu megjegyezte: a témában (Románia állítólagos közeledése a V4-ekhez) kibontakozott bukaresti sajtóvita hamis híresztelésen alapul. Romániát a Nyugat-Balkánról folytatott tanácskozásra hívták meg, márpedig ez a térség mind a V4-ek, mind Románia és Bulgária számára kiemelt jelentőséggel bír. Megemlítette: Románia tavaly is képviseltette magát egy hasonló rendezvényen, így a V4-ek magyar elnöksége idén is meghívta őt a budapesti tanácskozásra.



"Romániának alapvető célkitűzése, legalábbis ebben az időszakban, hogy fejlessze kapcsolatait szomszédjaival, a térség országaival" - szögezte le a román külügyminiszter. Hozzátette: hazája különböző felállásokban, például a Három Tenger Kezdeményezés keretében és stratégiai partnerségei révén is keresi az együttműködési lehetőségeket a térség biztonságának növelése, gazdasági kapcsolatainak erősítése érdekében.



A román jobboldali média rosszallóan számolt be arról, hogy a bukaresti szociálliberális kormánytöbbség vezető politikusai - köztük Teodor Melescanu külügyminiszter - az utóbbi hetekben több ízben jelezték: Bukarest érdekelt a V4-kel folytatott együttműködés fejlesztésében. Ellenzéki elemzők szerint nem egyeztethető össze a német-francia "uniós maghoz" közeledni próbáló román külpolitikával az, hogy Bukarest a - Brüsszellel sok tekintetben szembeforduló - V4-ekhez soroljon be.



A balliberális kormánnyal szemben álló jobboldali Klaus Iohannis államfő korábban leszögezte: Románia nem osztja a visegrádi négyek (V4) nézeteit Európa jövőjét illetően, és jelenleg "nincs realitása annak", hogy Románia közeledne a V4-ekhez.