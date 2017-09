Menekültek áttelepítéséről tárgyal az Európai Parlament szakbizottsága

Bár a 160 000 menekültkérő más tagállamok területére történő áttelepítésére még 2015 szeptemberében a két „vészhelyezeti határozatban" meghatározott határidő már lejárt, ez idáig csupán 29,144 menekültet telepítettek át Olasz- és Görögország területéről a tagállamok. Az EU ezen kívül az ENSZ együttműködésével, vállalta további 20 000 menekült betelepítését harmadik országokból is (Libanon, Jordánia, Törökország); több mint 17 000 embert telepítettek át Európába e vállalás szerint.



Az Európai Bizottság szerdán hangsúlyozta, hogy a szeptember 26-a előtt érkezett jogosult személyeket Olaszország és Görögország területéről más tagállamokba át kell helyezni, és felszólította a tagállamokat, hogy a határidő lejártán túl is mutassanak szolidaritást a rászorulókkal szemben. A Bizottság javaslata szerint további 500 millió eurót kell fordítani további 50 000 menekültkérő áthelyezésére annak érdekében, hogy az EU megakadályozza a menekültek életük veszélyeztetésével történő utazását-utaztatását és az embercsempészek tevékenységét.



Csütörtöki tanácskozása során a LIBE szakbizottságban dolgozó európai parlamenti képviselők felmérik a 2016 márciusában Törökországgal kötött megállapodás eredményeit is. Mr. Marten VERWEY, az EU-Törökország megállapodás koordinátora az együttműködés eddigi eredményeit ismerteti a képviselőkkel.



A szakbizottság meghallgatja az Európai Parlament jogi osztályának a véleményét az Európai Bíróság Magyarországgal és Szlovákiával szemben hozott döntéséről. Mindkét ország keresettel fordult az Európai Bírósághoz a második vészhelyzeti határozat semmisnek nyilvánítása érdekében (a határozat 120 000 menekültkérő áttelepítéséről szól).