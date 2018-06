Menekültügyi szigorításokat vezetett be a bajor kormány

Menekültügyi szigorításokat vezetett be a bajor tartományi kormány, a kedden elfogadott program a többi között a menedékkérők pénzbeli juttatásainak csökkentéséről és szállásaik ellenőrzésének erősítéséről szól.



Bajorország meg akarja mutatni, hogy "a jogállam működik", és menekültügyi programjával "példakép" lehet más német tartományok számára - hangsúlyozta Markus Söder tartományi miniszterelnök a kormány ülése után.



A "rossz ösztönzők" megszüntetése érdekében Bajorország szakít azzal a gyakorlattal, hogy "fizetést" adnak a menedékkérőknek, így ahol csak lehet, áttérnek a természetbeni juttatásokra - tette hozzá.



Joachim Herrmann belügyminiszter elmondta, hogy a kormány ragaszkodik a rendhez és a biztonsághoz a menedékkérőket befogadó szállásokon és környékükön, ezért megalakítanak egy rendőrségi akciócsoportot, amelynek az a feladata, hogy megadja "a jogállam gyors válaszát" a rendbontó menedékkérőknek.



Aki erőszakos cselekményekre vetemedik vagy randalírozik, az "eljátszotta a vendégjogát" - mondta.



A program azt is tartalmazza, hogy a közhasznú munka területén további ötezerrel növelik a menedékkérők által betölthető állások számát, és szigorúbban fellépnek az ilyen munkalehetőség elől kitérő emberekkel szemben.



Aki Bajorországban akar élni, annak dolgoznia is kell a közösségért - indokolták a döntést a kormányülésről kiadott tájékoztatóban.



A természetbeni juttatásokkal és a közmunka lehetőségének bővítésével "világossá tesszük, hogy a menedékjog nem a szociális ellátórendszert célzó bevándorlást szolgálja, hanem nagy humanitárius érték a valóban védelemre szoruló emberek számára" - mondta a bajor belügyminiszter.



A tartományi kormány egyebek mellett tervezi, hogy az elutasított és hazatoloncolásra jelölt menedékkérők elszállításáért felelős szövetségi rendőrség mellett a tartományi rendőrség is szervez hazatoloncolásokat. A program tartalmazza azt is, hogy mind a hét fő közigazgatási egységben - kerületben - kiépítik az előző bajor kormányfő, Horst Seehofer vezette szövetségi belügyminisztérium terveiben szereplő új típusú befogadóközpontokat. A megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANkER központnak nevezett létesítményeket, amelyek arra szolgálnak, hogy az országba lépéstől egészen a menedékjogi kérelem jogerős lezárásáig elhelyezzék a menedékkérőket.



A bajor kormány a keddi ülésén elfogadta az úgynevezett határrendőrségről szóló belügyminisztériumi előterjesztés is. Az új rendőrségi szervezet júliustól működik majd, ötszáz fővel. A létszámot 2019-től évente százzal növelik, így 2023-ban már ezer rendőr védi Bajorország határát. A passaui központtal működő határrendőrség a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrséggel együttműködve dolgozik, részt vesz a zöldhatár ellenőrzésében és az országhatártól számított 30 kilométeres zónában végzendő úgynevezett mélységi határellenőrzésben is.



