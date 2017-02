Méreg végzett az észak-koreai vezető féltestvérével

Li Bjung Ho, a titkosszolgálat igazgatója azt is elmondta, hogy a phenjani rezsim már öt éve próbálkozik a féltestvér meggyilkolásával.



Kim Dzsong Nam 2012-ben egy sikertelen gyilkossági kísérlet után levélben könyörgött mostohafivérének, hogy kímélje meg őt és családját - árulta el Li egy ülésen.



"Nincs hova mennünk, és tudjuk, hogy az egyetlen megoldás az öngyilkosság" - írta állítólag Kim Dzsong Nam. A dél-koreai titkosszolgálat szerint a mérsékelt reformer eszméket valló férfi nem élvezett túl nagy támogatottságot hazájában, és nem jelentett valódi veszélyt féltestvérére.



A The Star című malajziai napilap Fadzil Ahmat helyi rendőrségi tisztségviselőre hivatkozva azt írta: az incidens helyi idő szerint hétfő reggel 9-kor történt a maláj főváros repülőterén, körülbelül egy órával azelőtt, hogy a 45 éves férfinek fel kellett volna szállnia Makaóba tartó járatára.



"Azt mondta a felszálló utasokat fogadó személyzetnek, hogy valaki hátulról leszorította az arcát, és valamiféle folyadékot öntött rá" - folytatta Fadzil. "Segítséget kért, és azonnal a repülőtéri klinikára küldték. Ekkor már fejfájás gyötörte, és ájulás kerülgette."



Kim keringése a közeli kórházba való átszállítása közben összeomlott, és már nem tudták megmenteni.



Fadzil szerint a helyszínen két gyanús nőre lettek figyelmesek, akik taxival menekültek.



A malajziai rendőrség korábban közölte, hogy Kim Dzsong Namnál egy Kim Csol névre kiállított útlevelet találtak. A hamis névre kiállított okmány szerint Kim Csol 1970-ben született Phenjanban. Kim Dzsong Namot már korábban is rajtakapták, hogy hamis úti okmányokkal utazik. 2001-ben a tokiói repülőtéren őrizetbe vették, mert állítólag hamis kínai útlevéllel utazott. Egyes híradások szerint alteregója Pang Hsziong, lefordítva Dagadt Medve volt. Kim állítólag a tokiói Disneylandet akarta felkeresni. Úgy tudni, ez volt az a pont, amikor a férfi kegyvesztetté vált Phenjanban, és az örökösödési sorrend első helyéről az utolsóra került.



Az észak-koreai vezető mostohafivére a phenjani rezsim bírálójának számított, aki nyilvánosan szót emelt családja dinasztikus jelleget öltő hatalma ellen.



Ko Ju-hvan, a szöuli Dongguk Egyetem professzora szerint korábban ismételten szárnyra keltek olyan spekulációk, miszerint Kim Dzsong Nam idővel leválthatja fiatalabb féltestvérét Észak-Korea élén. Hozzáfűzte: a rezsim hívei valószínűleg meg akartak szabadulni tőle.



Phenjan eszköztárának hagyományos része a politikai indíttatású gyilkosság. 2013 decemberében Kim Dzsong Un kivégeztette befolyásos nagybátyját, Csang Szong Teket. Dél-Korea szerint Kim Dzsong Nam egyik unokatestvére is merénylet áldozata lett korábban. Li Han-jungot, aki 1982-ben Svájcon keresztül dezertált Dél-Koreába, 1997-ben gyilkolták meg észak-koreai ügynökök Szöulban.



Kim Dzsong Nam Észak-Korea néhai kommunista diktátora, Kim Dzsong Il elsőszülött fia volt. A dél-koreai Yonhap hírügynökség tudósítása szerint házasságon kívül született: anyja színésznő volt, aki Moszkvában halt meg. A férfi az elmúlt években önkéntes száműzetésben élt, idejének nagy részét Kínában és Délkelet-Ázsiában töltötte. Észak-Koreában nem volt semmilyen hivatalos tisztsége.



A totális állami ellenőrzés alatt álló észak-koreai sajtó hallgatott Kim Dzsong Un mostohafivérének haláláról.