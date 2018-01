Merényletek Párizsban: Salah Abdeslam működésbe akarta hozni a robbanóövét

Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagja működésbe akarta hozni a robbanóövét, de az meghibásodott - derült ki a terroristának tulajdonított egyik levélből, amelyet egy számítógépen találtak meg a nyomozók Belgiumban.



A France Inter francia közrádió szombati értesülése szerint a számítógépet egy szemetesben találták meg a belga hatóságok annak a lakásnak a közelében, amelyet a 2016. március 22-i brüsszeli merényleteket elkövető kommandó használt, s amelyet kiürített a támadások előtt.



A levélben Salah Abdeslam az Abu Abderrahman harci nevet használja. Azt írja, hogy "részt vett az első támadásban", de nem tudta használni a robbanóövét, mert az nem működött.



"Jóllehet én is mártír szerettem volna lenni, Allah másképp döntött. Sikerült visszatérnem a többi testvéremhez, miután probléma volt az övemmel" - idézte a francia közrádió a levelet.



A Brüsszelben született 26 éves marokkói származású, de francia állampolgárságú gyanúsított a saját nevére és a saját bankkártyájával bérelt ki lakásokat Párizsban a 130 áldozatot követelő merényletek elkövetői számára, valamint abból a három gépkocsiból is ő bérelt kettőt, amelyekkel a terroristák a támadások helyszíneire érkeztek. Az is bizonyított, hogy Párizsban volt november 13-án, a Stade de France nemzeti stadionnál felrobbant három öngyilkos merénylőt ő szállította a helyszínre. Maga is robbanóövet viselt, de nem hozta működésbe, hanem azt és a gépkocsit hátrahagyva, tettestársak segítségével hazamenekült Brüsszelbe.



A nyomozás egyik sötét foltja volt eddig, hogy Salah Abdeslam hogyan és miért élte túl a merényleteket. Egy szakértői vélemény megállapította, hogy a robbanóöve, amelyet Párizs egyik déli elővárosában, Montrouge-ban egy szemetesbe dobott ki, nem működött, de az nem volt megállapítható, hogy a dzsihadista megpróbálta-e működésbe hozni vagy sem.



A levélben Salah Abdeslam azt írta: miután visszatért Brüsszelbe, egy ideig gondolkodott azon, hogy Szíriába utazzon, de a párizsi merényletek után azt tartotta helyesebbnek, ha marad, és Brüsszelben "fejezi be a munkát a testvéreivel".



"Egyszerűen csak szeretnék jobb felszerelést, mielőtt újra akcióba lépek" - hangsúlyozta a terrorista, feltehetően a későbbi brüsszeli támadásokra utalva, amelyekben már nem vett részt, mert időközben őrizetbe vették a belga hatóságok.



Négy hónapi hajtóvadászat után Salah Abdeslamot 2015. március 18-án Belgiumban fogták el a rendőrök, s április 27-én a belga hatóságok átadták Franciaországnak, azóta egy szigorúan őrzött börtön biztonsági kamerák által megfigyelt magánzárkájában él Fleury-Merogis-ban. Egyik társával együtt február 5-én Brüsszelben kell bíróság elé állnia, mert egy héttel a brüsszeli terrortámadásokat megelőzően rendőrökre támadtak; Belgiumban gyilkossági kísérlet, továbbá tiltott fegyvertartás miatt indult eljárás ellenük.