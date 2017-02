Merkel és Kaczynski az EU jövőjéről egyeztetett

Az Európai Unió megreformálásáról beszélt a varsói látogatáson tartózkodó Angela Merkel német kancellárral kedd este Jaroslaw Kaczynski , a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) pártelnöke, az uniós alapszerződések módosítását javasolva - számolt be a wpolityce.pl lengyel hírportálnak Ryszard Legutko európai parlamenti képviselő.A PiS soraiból megválasztott képviselő, a krakkói Jagelló Egyetem filozófiaprofesszora a varsói Bristol szállodában megtartott szűkkörű találkozás egyik résztvevője volt. A német kancellár Kaczynskival folytatott egyeztetése mindenekelőtt az Európai Unió (EU) jövőjére és szervezeti felépítésére vonatkozott - mondta Legutko a konzervatív hírportálnak.A PiS elnöke a beszélgetésben Legutko szerint kifejtette, hogy növelni kell az Európai Tanács szerepét, és csökkenteni az Európai Bizottságét. Azt mondta, "nem lehet azokhoz a széleskörűen alkalmazott lépésekhez folyamodni, amelyek során - távolodva az alapszerződésektől - a centralizáció felé haladunk".Kaczynski arról is próbálta meggyőzni a kancellárt, hogy hiba lenne annak a megoldásnak alkalmazása, amelyet jelenleg a Brexittel kapcsolatban emlegetnek, miszerint "a britek számára nehéz feltételeket szabnak, hogy hatékonyan elriasszák a jövőben az EU-tól távolodni szándékozó országokat". Aláhúzta: az európai közösség "nem épülhet félelmekre, hanem egyenlő partnerek bizalmon alapuló szövetsége kell, hogy legyen".Legutko szerint a német kancellár "általában egyetértett" Kaczynskinak az EU megreformálását célzó javaslataival, mindazonáltal "láthatóan távolságtartó az alapszerződések módosítása iránt". Attól tart, hogy az az EU dezintegrációját indítaná el, mivel a tagállamok "egymással ellentétes követelményeket és projekteket terjesztenének elő".A professzor egyúttal úgy látta: a német álláspontban "enyhe változás" következett be, Angela Merkel helyeselte, hogy elkezdődjenek az egyeztetések a módosítások tervezeteiről. "Ez már egy kiindulópont" - értékelte a lengyel politikus. A német kancellár azonban nem javasolt az EU-ra vonatkozó új megoldásokat, bár beszélt a nemzetállamok fontos szerepéről - fejtette ki.Amint Legutko beszámolt, a találkozás végén felmerült Donald Tusk újraválasztásának témája is. "Az álláspontunk egyértelmű volt - nem támogathatjuk jelöltségét" - mondta. Szavai szerint Kaczynski azzal érvelt, hogy az Európai Tanács jelenlegi lengyel elnöke egy "vitatott személy", különféle eljárások indultak vele szemben, "amelyek politikai, jogi, büntetőjogi felelősséget vonhatnak maguk után".Tusk "nem is kérte, hogy a lengyel kormány támogassa jelöltségét, így nincs alapja annak, hogy támogassák" - szögezte le a lengyel EP-képviselő.