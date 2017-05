Merkel és Marcon az euroövezet és az Unió továbbfejlesztésén dolgozik

Németország és Franciaország közösen "menetrendet" (road map) készít az Európai Unió és az euróövezet továbbfejlesztéséről - jelentette be Angela Merkel kancellár hétfőn Berlinben Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélése után. Angela Merkel a francia államfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a menetrend az uniós integráció elmélyítését, az EU hatékonyságának növelését és az euróövezet megerősítését, válságtűrő képességének fokozását célozza. Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy "újra meg kell alapítani" az Európai Uniót és az euróövezetet.Mindketten kijelentették, hogy akár az Európai Unió működéséről szóló Lisszaboni Szerződés módosítása is szóba kerülhet.Amennyiben kormányközi megállapodások útján nem lehetséges a kívánt változtatások végrehajtása, Németország készen áll napirendre emelni a szerződésmódosítás ügyét - mondta Angela Merkel.Aláhúzta, hogy a folyamatosan változó világban az EU szerkezete és a működéséről szóló szerződés nem lehet változtathatatlan, különben az EU "minden oldalról támadhatóvá válik".Az EU megújításában "nem lehetnek tabuk" - tette hozzá a vasárnap hivatalba lépett francia elnök, akinek első külföldi útja a berlini bemutatkozó látogatás volt.Emmanuel Macron - akit a berlini kancellári hivatalnál több százan ünnepelve vártak - elmondta, hogy a két kormány közös testületet állít fel a road map kidolgozására. A munkát a tervek szerint a két kormány együttes ülésen zárják le júliusban, a francia parlamenti választások után.Több területen már rövid távon eredményeket lehet elérni, ezek a közös menekültügyi politika, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozás és a kereskedelem - mondta a francia elnök.Kiemelte, hogy több pragmatizmusra, kevesebb bürokráciára és olyan Európára van szükség, amely "megvédi polgárait".- mondta Emmanuel Macron. Kiemelte, hogy "nyitott, közvetlen és konstruktív" viszonyra törekszik Berlinnel.Angela Merkel kifejtette, hogy "történelmileg nagyon érzékeny pillanat" a mostani. Ezt a pillanatot meg kell ragadni és úgy kell dolgozni, hogy az emberek "Európa megerősítéseként" értékeljék a munka eredményét. Ezért a német-francia kapcsolatokban is "új lendületre" van szükség.Emmanuel Macron a hazai terveiről szólva kiemelte, hogy az utóbbi 30 évben senkinek sem sikerült megoldani a tömeges munkanélküliség gondját Franciaországban. Az új párizsi vezetés ennek a feladatnak szenteli magát - mondta.Angela Merkel támogatást ígért a francia államfő törekvéseihez. Szavai szerint Németország csak akkor virágozhat, ha Európa virágzik, amihez erős Franciaország kell.Emmanuel Macron kérdésre válaszolva kijelentette, hogy soha nem támogatta a közös euróövezeti állampapír elképzelését vagy az államadósság "közösségiesítését" szolgáló más megoldásokat, mert azok felelőtlen gazdálkodáshoz vezethetnek.