Merkel kemény fellépést ígér a nőkkel erőszakoskodó bevándorlókkal szemben

Az ügyet a gyűlésen a kancellár előtt felszólaló bajor gazdasági miniszter, Ilse Aigner hozta szóba, kiemelve, hogy a "tragikus esettel" a tartományi kormány is foglalkozott legutóbbi ülésén, és továbbra is azért küzd, hogy Bajorország maradjon a legbiztonságosabb német tartomány.



Angela Merkel kiemelte: az ilyen "tragikus esetek arra ösztönöznek minket, hogy mindent, de mindent megtegyünk azért, hogy az embereknek megadjuk a biztonság érzetét és a biztonság valóságát".



Ahol a büntetési tételek szigorítására van szükség, ott meg is lesz a szigorítás, hogy "segítsünk az áldozatoknak, és megvédjük őket a bűncselekményektől, és azért, hogy lehetőleg ne is legyenek áldozatok" - mondta a kancellár.



A hét végén a Rosenheim melletti Riederingben a hatóságok gyanúja szerint egy 34 éves nigériai férfi rátámadt egy nőre, aki kocogott a helyi tó partján. A feltételezett elkövető elkezdett futni mellette, megszólította, majd a földre teperte és megpróbálta megerőszakolni.



Az áldozat védekezett, és amikor a helyszínre érkezett egy másik futó, aki ismerte a nőt, a támadó elmenekült. Az elutasított menedékkérőt a közelben elfogták.



A Bild című lap szerdai beszámolója szerint Bajorországban a bevándorlók által elkövetett nemi erőszak bűncselekmények száma az idei első fél évben 126-ra emelkedett az egy évvel korábbi 66-ról, ami 90,2 százalékos növekedés. Az elkövetők valamennyi típusát együttvéve az esetek száma 685-re nőtt a 2016 első fél évében regisztrált 463-ról, ami 47,9 százalékos emelkedés.



Az elkövetők 81,6 százaléka német volt, a bevándorlók aránya 18,4 százalékos.