Merkel nem kér bizalmi szavazást

Nem kér bizalmi szavazást a szövetségi parlamenttől (Bundestag) Angela Merkel német kancellár az általa vezetett Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös frakciójában történt vezetőváltás miatt - mondta a német kormány szóvivője hétfőn Berlinben.



Steffen Seibert tájékoztatóján kijelentette: egy "nagyon egyértelmű nem" a válasz arra a kérdésre, hogy a kancellár szükségesnek tart-e bizalmi szavazást a CDU/CSU pártszövetség képviselőcsoportjában kedden tartott frakcióvezető-választás után.



Kiemelte, hogy Angela Merkel továbbra is "minden nap teljes erővel dolgozik a kormány céljaiért, egy olyan politikáért, amely az emberek javát szolgálja", és "magáért beszél", hogy a lehető legszorosabb együttműködést ajánlotta fel a CDU/CSU-frakció új vezetőjének.



A kormányszóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy két ellenzéki párt, a liberális Szabad Demokrata Párt és a CDU/CSU-val kormányzó Német Szociáldemokrata Párttól (SPD) balra álló Baloldal (Die Linke) felszólította a kancellárt, hogy kérjen bizalmi szavazást a Bundestagtól. Arra hivatkoztak, hogy a kormányfő bizalmasaként számon tartott Volker Kauder leváltása a frakcióvezetői tisztségből azt jelenti, hogy Angela Merkel elveszítette az ellenőrzést a kormánya legfőbb törvényhozási támaszát biztosító képviselőcsoport felett.



Az új frakcióvezető, Ralph Brinkhaus az első nyilatkozataiban a pártelnök-kancellár iránti lojalitását hangsúlyozta. A Welt hírtelevíziónak például azt mondta, hogy Angela Merkellel korábban is "jól és szorosan" együttműködtek, és a képviselőcsoport vezetőjeként is erre törekszik majd.



Aláhúzta: az emberek a problémáikra várnak megoldást, ezért szakpolitikai kérdésekkel kell foglalkozni, és nem személyi kérdésekkel.



A CDU-s politikus hozzátette, hogy nem alakítják át a frakcióvezető és a pártelnök-kancellár együttműködésének rendszerét. Volker Kauder a szoros egyeztetésen alapuló, "jó és helyes" munkamódszert alakított ki Angela Merkellel, és ezen nem kell változtatni - mondta Ralph Brinkhaus.



Kiemelte, hogy a frakcióvezető kiválasztása a képviselőcsoport belső ügye, így Volker Kauder leváltása "nem a kancellári hivatal ellen szól", és nem "roncsolta" Angela Merkel pártelnöki és kormányfői tekintélyét.



Volker Kauder 2005 óta, Angela Merkel kancellárságának kezdetétől fogva irányította a képviselőcsoportot. A keddi választáson 112 képviselő támogatását nyerte el, Ralph Brinkhaus 125 szavazatot kapott.