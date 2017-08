Merkel: szorosabb kapcsolat kell Afrikával, hogy visszaszorítsuk az illegális migrációt

Fokozatosan vissza kell szorítani az Afrikából az Európai Unióba irányuló illegális migrációt, ezért szorosabbra kell fűzni az együttműködést az afrikai államokkal - mondta Angela Merkel német kancellár szokásos hétvégi videóüzenetében.



A kancellár nagyon fontosnak nevezte a migrációs válságról hétfőn Párizsban tartandó tanácskozást, amelyen Emmanuel Macron francia elnök, Paolo Gentiloni olasz és Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök, valamint Csád, Niger és Líbia vezetői is részt vesznek.



Hangsúlyozta: intenzívebbé kell tenni a közös munkát az afrikai országokkal, hogy lépésről lépésre csökkenjen az illegális migráció, és az emberek ne bízzák magukat az életük kockáztatásával embercsempészekre.



Az illegális migráció visszaszorításával együtt törekedni kell mindazok emberhez méltó és biztonságos elhelyezésére, akik az EU-ba igyekezve Líbiáig jutottak el, vagy a líbiai parti őrség visszaszállította őket a tengerről, és bátorítani kell őket, hogy térjenek vissza hazájukba.



Arra a kérdésre, hogy mindezek a törekvések nem csak azt eredményezik-e, hogy a probléma a Földközi-tenger helyett az Észak-Afrikában elterülő Szahara sivatag térségében jelenik meg, a német kormányfő rámutatott, hogy az EU-t megcélzó emberek közül már most sokan igyekeznek átkelni a Szaharán átvezető "nagyon-nagyon veszélyes úton". Ezért nemcsak a régióban fekvő tranzitországokkal, Csáddal, Nigerrel és Líbiával kell együttműködni, hanem a származási országokkal is.



Helyben kell megpróbálni felszámolni a menekülésre, migrációra késztető okokat, és az illegális migráció elleni küzdelem részeként "adott esetben legális lehetőségeket kell teremteni" az európai munkavállalásra - mondta Angela Merkel.



Lépésről lépésre kell haladni. Először is tenni kell azért, hogy a Líbiában tartózkodók közül egyre többen az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) vagy a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) oltalma alá kerüljenek, másodszor pedig már a migrációs útvonal korábbi szakaszain, így Nigerben is meg kell próbálni meggyőzni az embereket arról, hogy ez az út semmi jót nem ígér számukra - tette hozzá.



Ezzel együtt vissza kell szorítani az embercsempészetet Nigerben, ami azonban azt is jelenti, hogy a nemzetközi fejlesztési politika eszközeivel segíteni kell a régiókban élőket, hiszen aki például Agadezben - Niger egyik legnagyobb városában - embercsempészetből él, annak új megélhetési forrásra van szüksége, különben nem lehet eltántorítani ettől a tevékenységtől.



Azonban még tovább is kell menni, ha az emberek Szenegálból, Gambiából vagy Nigériából áramlanak a Földközi-tenger felé, hogy átkeljenek az EU-ba, akkor az ő hazájukban, "helyben kell nekik fejlesztési programokkal reményt adni" a boldogulásra - mondta Angela Merkel.



Kiemelte, hogy ez ugyan egy "nagy, hosszú távú, vagy legalábbis középtávú feladat, de igen helytelen volna, ha nem is próbálkoznánk a megoldásával"