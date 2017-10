Merő képzelgés Trump szerint az NBC értesülése

Az értesülés szerint az elnök még július 20-án, nemzetbiztonsági tanácsadóival tartott megbeszélésén szorgalmazta az atomarzenál növelését.Az NBC a szobában jelenlévő három, meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozva közölte, hogy Trump az amerikai nukleáris robbanófejek számának mintegy tízszeresére növelését vetette fel. Tette ezt azután, hogy tájékoztatták őt arról: az Egyesült Államok atomrobbanófejeinek száma az 1960-as évekbeli 32 ezerről négyezerre csökkent. Trump megjegyezte: nagyobb készletet szeretne.A megbeszélésen az NBC szerint jelen volt Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke és Rex Tillerson külügyminiszter is. A jelentés szerint valamennyien meglepődtek Donald Trump javaslatán, és a külügyminiszter ekkor minősítette negatívan Donald Trumpot.Ez a minősítés napok óta témája egyes sajtóorgánumoknak. Maga Rex Tillerson már cáfolta, hogy valaha is az "idióta" kifejezéssel illette volna az elnököt.A televízió információi szerint az elnököt munkatársai tájékoztatták az atomfegyverkészlet növelésének gyakorlati és jogi akadályairól.Az NBC - szintén meg nem nevezett interjúalanyokra hivatkozva - azt is közölte: jelenleg nem tervezik az atomfegyverkészlet gyarapítását.Donald Trump még februárban, a Reuters brit hírügynökségnek adott interjújában is beszélt arról, hogy számbelileg erősítené az Egyesült Államok atomfegyverkészletét.Az elnök két Twitter-bejegyzésben reagált az NBC információira. Az elsőben "hamis hírnek" és " merő képzelgésnek" minősítette ezeket, a másodikban pedig felvetette, hogy felül kellene vizsgálni az NBC működési engedélyét. James Mattis védelmi miniszter a történetet "felelőtlennek" nevezve, közleményben utasította vissza az NBC állításait. A tárcavezető leszögezte: a nyilvánosságra hozott sajtójelentések, melyek szerint az elnök az Egyesült Államok nukleáris arzenáljának növelésére szólított volna fel, teljes mértékben hamisak. Ez a fajta téves tájékoztatás felelőtlen - szögezi le közleményében Mattis.