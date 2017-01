Mexikó kiadta az Egyesült Államoknak Joaquín Guzmánt, a "Köpcöst"

Guzmánt az amerikai határ mellett fekvő Ciudad Juárez börtönében adták át az amerikai hatóságoknak, akik repülőgéppel New Yorkba szállítják. A "Köpcöst" a többi között gyilkosság, kábítószerkereskedelem, bűnszervezetben való részvétel és pénzmosás miatt akarják felelősségre vonni az Egyesült Államokban.



Az egykoron a rettegett Sinaloa-kartellt vezető Joaquín Guzmán kétszer is megszökött Mexikó legszigorúbban őrzött börtönéből. Egy évvel ezelőtt sikerült ismét kézre keríteni.



Hatalma csúcsán Guzmán Mexikó első számú drogbárója volt, az irányítása alatt álló Sinaloa-kartell több milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Arra is volt példa, hogy a "Köpcös" a Forbes magazin által a világ leggazdagabb embereit összesítő listára is felkerült.