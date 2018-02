Mexikóban elloptak egy sugárzó izotópot tartalmazó tartályt, hét államra figyelmeztetést adtak ki

A mexikói kormány figyelmeztetést adott ki hét államra, miután elloptak egy radioaktív izotópot tartalmazó tartályt. A polgári védelem közleménye szerint a sugárzó konténert még csütörtökön vitték el egy gépkocsiból Leónban, az ország középső vidékén fekvő Guanajuato államban. A vészjelzést kiterjesztették Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes és Zacatecas államokra is a lopás helyszínén kívül.



A hatóságok figyelmeztettek, hogy ha a nukleáris anyagot kiveszik a tartályból és nem megfelelően kezelik, egészségkárosodást okozhat. A polgári védelem arról tájékoztatta a lakosságot, hogy ha rábukkannak a tartályra, ne nyúljanak hozzá, ne maradjanak a közelében, hanem jelöljenek ki egy ötméteres biztonsági körzetet, ahová senki se léphet be. Kérik a lakosokat, hogy azonnal jelentsék a hatóságoknak, ha megtalálják az élénk narancssárga színű konténert.



Mexikóban több hasonló eset is volt, a legutóbbi tavaly októberben