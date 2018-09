Michael Wolffsohn német történész szerint szükség van a határok védelmére

Michael Wolffsohn német történész, író szerint Németország veszélybe sodorja polgárait a migránsok beengedésével. Szerinte a határok védelmére és a beérkező emberek ellenőrzésére lenne szükség, ugyanis a migrációs helyzet egyre durvul. A történész az M1 aktuális csatornának adott interjúban beszélt erről.



Németországban a civil kurázsi, vagyis a polgárok bátorsága azt jelenti, hogy a polgárokat állami segédlettel sodorják veszélybe, mert az állam maga nem képes a polgárokat megvédeni - mondta Michael Wolffsohn német történész, író a hirado.hu oldalon is közétett interjúban.



A történész egyik könyvének címe Zivilcourage: Wie der Staat seine Bürger im Stich lässt (Civil kurázsi: hogyan hagyja cserben az állam a polgárait). Ennek magyarázataként az író először tisztázta az állam feladatát. Elmondta: az állam legfőbb funkciója az, hogy polgárait megvédje határokon belül és határokon kívül is. Amennyiben az állam arra szólítja fel polgárait, hogy saját maguk vállalják fel ezt a feladatot, ezzel az állam kimondatlanul azt sugallja, hogy képtelen védelmet nyújtani - mondta az író. Hozzátette: az állam alapvető létkérdésével állunk szemben.



Az író kifejtette: minden társadalom eredendően is különböző népcsoportokból áll. A magyar vagy a német társadalmat megnézve elmondható, hogy a legtöbbek fejében egy egységes kép él, azonban ez nem így van. Amennyiben egy egyébként is megosztott társadalomban, amelyben bizonytalan a közösségi érzés, kívülről idegen tömegek érkeznek, az óriási változást hozhat - mondta.



Michael Wolffsohn a Magyarországgal szemben zajló európai vitáról úgy fogalmazott: felületes vita zajlik Magyarország ellen. Véleménye szerint azt az alapvető kérdést kell feltenni, hogy mi történik akkor, amikor emberek tömegeit hozzák az adott országba. Ennek két klasszikus példáját említette. Egyik a zsidó lakosság, amelynek sikerült az integrálódás, mégis mindig idegenként tekintettek rájuk. A másik példaként a fekete-afrikai rabszolgák észak-amerikai betelepítését hozta fel, amikor a rasszizmus a rabszolgák betelepítésének következménye volt. Az emberek tömegeinek bevándorlása drámai változásokat hoz, és nem lehet azt mondani, hogy mi vagyunk a jók, mert tömegeket importálunk, ők meg nem, mert erre nem hajlandók - összegezte Michael Wolffsohn.



Az író gyakran beszél új és régi antiszemitizmusról. Ennek kapcsán elmondta: amikor beengedünk Európába embereket az iszlám világból, velük együtt importáljuk a félelmeiket, gondjaikat, kívánságaikat és részben gyilkos szándékaikat is. A közel-keleti konfliktust is velük együtt Nyugat-Európába importáljuk - hangsúlyozta. Kiemelte: határellenőrzésre van szükség, a biztonság az elsődleges szempont.



Hozzátette: három fajta antiszemitizmus létezik ma Nyugat-Európában: a jobboldali, a baloldali és az iszlamista. A legveszélyesebb ezek közül - ellentétben minden híreszteléssel - az iszlamista, ugyanis ha megnézzük a zsidók elleni európai támadásokat, világossá válik, hogy azokat iszlamista terroristák hajtották végre - mondta a történész.



A 2015-ös kölni szilveszterre visszautalva az író elmondta, hogy látszólag sok mindent megváltoztatott az eset, de tartalmában valójában semmit. Köln egy láncszem a sorozatban, ott ugyanis - az író szerint - nem ért véget a bevándorlók egy része által elkövetett bűncselekmények sora. A bevándorlást támogató és az azt ellenző csoportok állandó összetűzésben vannak, demonstrációk alakulnak ki. Michael Wolffsohn szerint történészi szemmel és hosszú távú összefüggésekben nézve amennyiben ez a jelenlegi helyzet tovább fokozódik, akár polgárháborúhoz is vezethet.



A riporter megemlített egy nemrégiben történt esetet, miszerint Berlin központjában fiatalok, kísérletképpen kipát vettek fel, majd néhány perc múlva muszlimok támadtak rájuk. A történész szerint a politikusok felháborodása az eset kapcsán színház, szépen kifejezett szimbólumpolitika.



Hozzátette: természetesen fontos a humanitás, az emberiesség, hogy a szükséget szenvedőt be kell fogadni, de azok, akik azt gondolják, hogy Németországban folytathatják a "magukkal hozott" közel-keleti konfliktust, az elfogadhatatlan. Kiemelte: nem elég, ha a törvényeket szigorítják, meg kell nézni, kit engedünk be országainkba. Michael Wolffsohn igazságtalannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy amikor a magyar miniszterelnök Szabadkán zsinagógát avatott, ezzel egy időben egy német lap a magyar kormányt antiszemitának nevezte. Mint mondta, sokszor van Magyarországon, főleg Budapesten, legutóbb a zsinagógánál volt és nem volt a környéken egyetlen rendőr sem, nem kellett támadástól tartani, szabadon jött-ment.



Ha viszont Németországban áll egy zsinagóga előtt, mindenhol biztonsági intézkedések lát és ezeket nem a szélsőjobboldali támadásokkal összefüggésben kell megtenni, hanem az iszlamista terrorizmus ellen kell így védekezni - jegyezte meg a német történész, író.