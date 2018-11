Migrációkutató Intézet: humanitárius vészhelyzet alakulhat ki a Balkánon

A Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint a következő hetekben, a tél közeledtével humanitárius vészhelyzet alakulhat ki a Balkánon.



Janik Szabolcs az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában azt mondta: a bosnyák hatóságok is érzik, hogy valamit csinálni kell az embertömeggel, különben meg fognak fagyni az emberek.



A szakértő a Balkánon kialakult feszült helyzet kapcsán azt hangsúlyozta: a migránsok között lehetnek olyan emberek, akik fél éve, egy éve keringenek a Balkán-félszigeten, és a különböző határzárak miatt nem tudnak továbbjutni Nyugat-Európába. Ők egyre kilátástalanabbnak érzik helyzetüket, így könnyebben felszínre jönnek a feszültségek. Kiemelte: nem tudni, pontosan kik jönnek, nem ismerni esetleges bűnügyi hátterüket, nem tudni, útjuk során elkövettek-e valamit.



Janik Szabolcs kitért arra is, hogy az Európai Unió egyik illetékes főigazgatósága a programgazdája a migránsoknak adott bankkártya-programnak. Az eredeti program szerint ezeket eredetileg csak Görögországban lehetne használni, de több hír szól arról, hogy a Balkánon is használták azokat - mondta az igazgatóhelyettes.