Migránsnépnek nevezte a magyart, bírságot fizet a román tévés

A román diszkriminációellenes tanács 5 ezer lejre (343 ezer forint) bírságolta meg szerdán az egyik román hírtelevízió műsorvezetőjét, aki tavaly októberben a magyarokról tett sértő kijelentéseket.



Radu Banciu, a B1 hírtelevízió műsorvezetője tavaly októberben a magyarországi kvótanépszavazás kapcsán arról értekezett, hogy a magyar is migránsnép, amelynek nincs mit keresnie Európában. Egyebek mellett kijelentette, Erdély remekül nézne ki magyarok nélkül, és az erdélyi magyaroknak Magyarországra kellene költözniük, illetve hogy Európában egyetlen nemzet sem szereti a magyart.



A tanács hivatalból indított eljárást a műsorvezető ellen, de Márton Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője és az Active Watch emberi jogi egyesület is feljelentést tett.



A testület egyöntetűen megállapította, hogy a műsorvezető diszkriminált, és 5 ezer lejre bírságolta. A tanács határozata ellen Banciu a közigazgatási bíróságon fellebbezhet.



A román audiovizuális tanács korábban a B1 csatornát szintén Banciu műsora miatt, a törököket, muzulmánokat sértő kijelentésekért kétszer is megbüntette, egyszer 20 ezer (1 millió 380 ezer forint), második alkalommal 30 ezer lejre (2 millió 70 ezer forint).